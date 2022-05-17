她在科技公司上班一天開銷20元 網揭黑暗真相

由公司供應免費三餐真的有想像中的美好嗎？一名網友在網路上分享影片，影片中為在科技公司工作的員工紀錄工作日的開銷，一整天的花費僅20元。但影片被分享後，許多網友皆點出背後的暗黑真相。

有網友在Dcard分享一部短片，短片以「在科技公司一天要花多少錢」為題，紀錄工作日的開銷。只見該名女員工上班捷運通勤花了20元，緊接著早餐、午餐、下午茶和晚餐全由公司提供，因此免費，下班則搭乘免費公車並步行，因此一整天的花費僅20元。

短片一經分享，多數網友們卻認為這樣的福利並沒有想像中的美好，並點出當中的暗黑真相，「三餐都在公司吃，工時很長喔」、「你要有時間吃耶，不然科技公司還有健身房等等的設施」、「整天都在公司 No life balance（工作、生活不平衡）」、「不要逼我吃晚餐…放我回家…」、「可是要從早肝到晚」、「然後忙到頭破血流，每個月光保健食品就快1萬」、「哪有東西是免費的…公司提供的早午晚餐成本，都嘛含在你的薪資裡面」。

也有過來人揭露三餐免費背後的辛酸，「我在某間科技公司的確是有供餐且不扣薪資，而且是自助式可以吃到飽，也有下午茶，但是下午茶是公費，通常是主管自掏腰包出錢所以頻率不一定，好的話一個禮拜一兩次，但是很常加班」、「我以前三餐也都公司出錢給我們自己出去買，只是我的工時長到早就超過三餐的錢了，有時候還會加班到我這個月（開銷）只付了房租」。