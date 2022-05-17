外商上班月薪36K、工時2小時 她卻嘆：想離職

「錢多事少離家近」是許多人渴望的事，但一名網友近日在網路論壇發文，說明自己在外商做助理，實際工時約僅2小時，月薪有36K，然而對於這份工作，她卻表示「工作太閒想離職」。

有網友在Dcard發文，表示自己是四大商科畢業，曾待過大公司的行銷，也具備雙語能力，目前在外商擔任助理職位，月薪36K，工時8小時準時下班。

然而實際上工後，原PO卻發覺不太適合自己，「原本自己也覺得找到一份很不錯、穩定的工作，但做了兩個月發現這份工作太像公務員」。原PO指出，該份工作的實際工時只有2小時，「其他時候都在放空發呆、裝忙，也不能做自己的事」。

此外，工作內容以文書、key資料為主，原PO認為「培養不了什麼專業技能，也沒有成就感」，並說以自己的學經歷應該可以去更好的地方。考量對職涯沒太大幫助，原PO也曾與家人朋友提及離職意願，「結果大家給我的建議都是留下來」，因此發文尋求更多看法。

文章一出，讓許多網友羨慕，「文書工作但工時比妳高、薪水比妳少，我是覺得閒總比忙的要死好」、「可以介紹給我嗎」、「想問還有機會當同事嗎」、「你離職讓我進去可以嗎」。

部分網友分享相似經歷，鼓勵原PO離職，「我也是33k工作太無聊，去做28k的忙錄工作（但是有興趣）兩年後升到39k，從沒後悔當初離職」、「比你月薪少一點，狀況很像，準備轉職中，深怕一年後的實力跟大家差太多」。

但也有網友建議留下來，「我們公司前助理，每天晚上自學Python，上班趁工程師很閒的時候抓著問問題，現在在大M（聯發科）當助理工程師，總是有一些上班能偷偷做的事吧，聽聽英文podcast，或是拿紙筆練習leetcode（收集軟體工程師面試題目的網站）」、「不要換拜託，這完全是暴殄天物，我是你我會把上班存下來的精神能量拿去發展興趣…，這工作不是對職涯沒幫助，是讓你的職涯有很多出路」、「趁很閒去進修，進修完再跳」。

曾在外商工作的過來人則建議，「其實這個情況，你可以主動跟主管或人力資源反映你的感覺，但是跟人資要委婉一點不要傻傻的直接說『工時8小時，實際工時卻只有2小時』這樣的話，這有可能害你單位損失人力，通常好一點外商會有職涯發展展望或內部訓練轉換工作內容等等的輔導」。