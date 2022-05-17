老闆上班帶孩子來 公司成遊樂場她崩潰：想檢舉

一般公司都會給員工產假、育嬰假，讓員工們能安心帶小孩，但如果是老闆時常帶小孩來上班，職員恐怕有苦難言，日前一名女員工抱怨，老闆帶小孩來上班之後，辦公室多了很多兒童的尖叫聲，玩具跟餅乾到處都是，讓她不堪其擾，煩惱該如何檢舉老闆，不過網友認為「這沒有違規」。

一位上班族在Dcard發文表示，她在家族企業上班，從去年疫情以來，只要老闆的孩子沒有要去學校，老闆就會把小朋友帶來公司，但這是災難的開始，孩子對人不禮貌，不僅不會說謝謝，還會在辦公室玩耍大叫，並騷擾員工工作，大門是人臉辨識，員工得要一直幫孩子開門，而且玩具都亂丟在地板上，餅乾屑也到處都是，椅子還被用到黏黏的，讓原PO受不了，直呼「可以檢舉老闆帶小孩上班嗎？」

文章曝光後，有人認為「檢舉不了吧，妳要用什麼名義檢舉？」、「私人企業沒辦法，不能接受就趕快跑吧」、「就算是一般企業，也有員工帶小孩來上班的」、「帶自己的小孩去自己開的公司，邏輯好像還好？受不了就換公司吧」、「說真的妳只能辭職，妳沒有立場去請他小孩離開，因為那是他們家開的公司」。

之後原PO也有補充指出，老闆家裡有幫傭，且太太、媳婦都在家不用上班可以有時間帶小孩，也不用冒著染疫的風險帶小孩來人多混雜的公司。她表示帶小孩來職場也沒有關係，主要是不妨礙大家工作的效率以及影響環境。

事實上，有些企業為打造友善職場，也會舉辦「親子日」讓員工帶小孩到公司，希望能增加親子溝通的話題、締造更緊密的親子關係，並讓員工子女瞭解父母親平時上班情形。像台灣Google就有舉辦辦公室的親子日，希望員工打造職場和家庭都能兼顧的美好生活。