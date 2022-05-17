工程師做6年只領44K 網建議「靠這招」加薪最快

職場菜鳥剛入職時，都會期望未來薪資逐年成長，但升職或轉職對老鳥來說是一大難題，日前一名30歲工程師表示，他已在公司待了6年，薪水固定是4萬4千元，覺得薪水沒有成長，但又擔心離職後找不到好的工作，網友建議他「去面試找你的市場定位，直接跳槽比較快」。

這位30歲的工程師在Dcard表示，他在一間維修電子的公司待了6年，薪水4萬4千元，有加班費另計，這些日子以來，覺得薪水落在不上不下的位置，有想離職的念頭，希望能到外面闖看看，但又沒有勇氣提離職，擔心往後找不到更好的待遇。

文章曝光後，網友建議他「你請特休假偷偷去面試，看看你目前工作的薪資行情到哪」、「工程師加薪都不是靠老闆，而是靠跳槽」、「去面試就知道你現在的價值在哪裡了」、「下班弄個副業，可以增加薪資」、「有些公司的職位都有天花板，搞不好你到頂了，有機會就跳槽吧」、「可以邊做邊找，薪水是用談出來的！我有遇過公司開的薪水不符合期待，但是還是談到我想要的條件，別把自己給拘束住，去面試看看，說不定有更好的機會」。