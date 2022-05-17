領30K責任制月休僅6天 她怒酸「老闆薪水很敢開」

現在物價上漲，多數上班族也極力爭取高薪工作，減輕生活壓力，不過日前有一位網友抱怨，自家公司的老闆開給朋友3萬元的薪水，休假只有6天，沒有勞健保且工時9小時，還需要責任制加班，讓她傻眼表示「這些老闆薪水很敢開」。

網友在Dcard發文表示，她發現很多老闆很敢開低薪，她前一份高雄的工作月薪3萬5千元，休假只有4天，爭取後才有7天，但沒有勞健保，後來介紹朋友去前公司，老闆把薪資從3萬5千元降為3萬元整，而且休假只有6天，工時9小時偶爾還得責任制加班，同樣沒有勞健保，也沒有協商空間。

原PO表示，遇過很多老闆敢開低薪，其中一位只給4天假，有爭取頂多讓人放6天假，但每天工時10小時，薪資2萬6千4百元，並附有勞健保，讓她傻眼表示「我發現這些老闆的觀念停留在以前，覺得過去的消費型態就是這樣，他們也不願意改變，覺得來工作就是想賺錢，不要給員工休太多」。

原PO氣憤表示「可不可以請您們這些老闆，不要把員工當成廉價勞工呀？不是每個人都有資格談薪水，所以薪水依公司規定很合理，但休假是勞工的權利」。

網友紛紛認同，慣老闆最喜歡把「你不要還有人要」掛在嘴上，「萬物都漲，只有薪水沒漲」、「大環境是需要每個人一起努力的，不然慣老闆只會想說沒關係，反正還會有人要做，然後下一個也像你這樣抱怨，就會無限循環」、「這邊建議勞工局電話打下去，很快就會有勞健保了」。