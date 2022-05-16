快訊

為了理賠金隔離天數可自選？ 打完疫苗仍可選「3+4」

快篩試劑直接郵寄配送到家 他曝新加坡防疫經驗感嘆：這是一種信任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人資怎麼提升專業性？ 職場老鳥點關鍵：要會這項才夠

聯合新聞網 / 綜合報導
一位人資好奇問網友「要怎麼提升工作專業性？」職場老鳥認為「能夠處理各種勞資糾紛」是關鍵。示意圖／ingimage
一位人資好奇問網友「要怎麼提升工作專業性？」職場老鳥認為「能夠處理各種勞資糾紛」是關鍵。示意圖／ingimage

人資是部分商管學院畢業生會考慮的職位，日前一名網友自述工作內容後，認為雖然現在公司營收逆勢成長，工作氛圍也非常好，但很擔心自己沒有專業價值，因此好奇問職場前輩們「要怎麼提升人資工作專業性？」

這位上班族在Dcard貼文，指出她大學讀企管系畢業後，從事傳產的人資工作，主要負責計算薪資、招募行政等例行性工作，像是每月依系統產生報表，核對每位員工薪資、加班費、請假、出缺勤等等，缺人時到人力銀行開職缺、安排面試、發錄取通知信及報到作業等等，還有一些簡單的行政庶務事情。

她的職位也不用規劃教育訓練，因為員工可以直接跟公司提出申請，費用依課程性質來區分是否補助，且公司也較少發生勞資糾紛，從她入職以來只有發生過一次，但最後走資遣流程，雙方最後相安無事。

原PO指出，儘管現在公司每年營收逆勢成長，工作氛圍也非常好，但仍覺得自己沒有專業價值，因此希望前輩能夠教她「提升人資工作專業性」的方法。

對此，資深老鳥點關鍵「能夠處理各種勞資糾紛，才是人資真正價值」、「500人以上的大公司人資才有可能分工，也才有可能做到所謂專業，人資要能做好，也要公司願意投資」。

也有網友建議她提升「教育訓練」方面，指出「教育訓練光是學習地圖就有很多不同的設計，不是隨隨便便就決定什麼職位要上什麼課，還要考量職能、專業、管理等等，同時妳也要對課程內容、證照有了解」。

薪資 Dcard

延伸閱讀

21坪公寓免費出租限定「邊緣人女生」 網發毛：不要錢最貴

台灣老公寓鐵窗為何不拆？網揭關鍵：賊就在等你拆啊

人妻新婚3天逃回娘家 網見「真實原因」怒轟：別禍害別人家

家人收到這封簡訊臉超臭 他PO「防疫險退保通知書」掀熱議

相關新聞

人資怎麼提升專業性？ 職場老鳥點關鍵：要會這項才夠

人資是部分商管學院畢業生會考慮的職位，日前一名網友自述工作內容後，認為雖然現在公司營收逆勢成長，工作氛圍也非常好，但很擔心自己沒有專業價值，因此好奇問職場前輩們「要怎麼提升人資工作專業性？」

老鳥崩潰升主管月薪只有32K 神人曝：我主管年薪300萬

從小職員晉升到主管，公司一般都會加薪，並享有更多福利，但如果擔任主管月薪只有3萬2千元，不少人可能會猶豫是否該扛下責任，一名女網友日前分享，公司希望她擔任主管，但開出來的薪資太低，讓她不禁疑惑「大家公司的主管薪資都多少」？

她抱怨職場當「獨行俠」遭關切 一票苦主淚喊：以為是我發文

有些菜鳥剛入職時，會跟同事、主管建立良好互動，以培養未來人脈，不過日前有位女網友表示，自己在公司是獨行俠，只會埋頭苦幹不聊天，發現職場上會排斥「較沉默的獨行俠，還可能被議論」，讓她無奈表示「我自己就因為當獨行俠被警告過」。

猶豫該選32K還60K的工作？他嘆：高薪沒得休但回不去低薪了

職涯選擇是一大難題，有網友猶豫該選32K的輕鬆工作，還是該選60K的壓力工作，他目前的工作薪水波動大，雖然可領到高薪，但一週上班六天、每週加班5到7小時，且無法請特休或病假，朋友都勸他工作之外也要照顧生活品質，但他擔心自己「回不去了」。

看好邊境快解封 台灣虎航2年前錄取空服終報到

台灣虎航今天舉行第16批客艙組員開訓典禮，其中10多名空服員是2年前就錄取，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情...

她鼓勵「文組也能進科技業」 網見經歷酸：所以工程師才討厭你們

台灣科技業起薪高，許多人為了進入半導體產業獲得百萬年薪，選擇讀理工科，不過日前有網友表示，文組也能夠進入科技業擔任PM（「產品經理（Product Manager）」、「專案經理（Project Manager）」，她鼓勵大家多努力，讓自己別被淘汰，就可以用文組身分進入科技業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。