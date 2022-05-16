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人資怎麼提升專業性？ 職場老鳥點關鍵：要會這項才夠
人資是部分商管學院畢業生會考慮的職位，日前一名網友自述工作內容後，認為雖然現在公司營收逆勢成長，工作氛圍也非常好，但很擔心自己沒有專業價值，因此好奇問職場前輩們「要怎麼提升人資工作專業性？」
這位上班族在Dcard貼文，指出她大學讀企管系畢業後，從事傳產的人資工作，主要負責計算薪資、招募行政等例行性工作，像是每月依系統產生報表，核對每位員工薪資、加班費、請假、出缺勤等等，缺人時到人力銀行開職缺、安排面試、發錄取通知信及報到作業等等，還有一些簡單的行政庶務事情。
她的職位也不用規劃教育訓練，因為員工可以直接跟公司提出申請，費用依課程性質來區分是否補助，且公司也較少發生勞資糾紛，從她入職以來只有發生過一次，但最後走資遣流程，雙方最後相安無事。
原PO指出，儘管現在公司每年營收逆勢成長，工作氛圍也非常好，但仍覺得自己沒有專業價值，因此希望前輩能夠教她「提升人資工作專業性」的方法。
對此，資深老鳥點關鍵「能夠處理各種勞資糾紛，才是人資真正價值」、「500人以上的大公司人資才有可能分工，也才有可能做到所謂專業，人資要能做好，也要公司願意投資」。
也有網友建議她提升「教育訓練」方面，指出「教育訓練光是學習地圖就有很多不同的設計，不是隨隨便便就決定什麼職位要上什麼課，還要考量職能、專業、管理等等，同時妳也要對課程內容、證照有了解」。
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