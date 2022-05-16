老鳥崩潰升主管月薪只有32K 神人曝：我主管年薪300萬

從小職員晉升到主管，公司一般都會加薪，並享有更多福利，但如果擔任主管月薪只有3萬2千元，不少人可能會猶豫是否該扛下責任，一名女網友日前分享，公司希望她擔任主管，但開出來的薪資太低，讓她不禁疑惑「大家公司的主管薪資都多少」？

一位網友在Dcard發文指出，她剛入職時薪水是2萬6千元，其他人是2萬4千元至2萬5千元，談過薪資後調整為2萬9千元，如果擔任公司的主管，薪水是3萬2千元起跳，但她認為「這樣的薪水低得可憐，如果公司要我當主管，有條件談薪資，我能談多少？我覺得當到主管至少薪水要有5萬」，同時她也好奇「大家公司的主管薪資都多少？」

對此，網友們分享「我部門主管年薪300萬」、「我主管年薪至少有200萬，妳參考一下」、「我在北部五星級飯店當領班就是3萬初，我們副理也四萬多而已，會依照部門調整，但基本上都這樣，在飯店餐飲部任職，月薪5萬連餐廳經理有沒有我都不敢說喔，還是會考量人力來調薪，但真的都不高，我在目前就職飯店從2萬7開始做，因為要離職才讓我升遷到3萬」、「2萬6至3萬2是領班的薪資」、「我主管年薪150萬」。

不過也有人好奇「什麼行業會擔任主管卻只領3萬多元？」、「妳在傳產是不是？」、「餐飲業、服務業、旅遊業主管都差不多3萬左右」。網友分析，「要看是什麼產業，還有部門是不是有扛營收、有產值的位置，如果沒有扛責任，那麼無論是職員還是主管，薪水都有天花板」、「妳要努力增加價值，讓別人沒辦法替代，就有辦法談調薪」。