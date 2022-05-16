猶豫該選32K還60K的工作？他嘆：高薪沒得休但回不去低薪了

職涯選擇是一大難題，有網友猶豫該選32K的輕鬆工作，還是該選60K的壓力工作，他目前的工作薪水波動大，雖然可領到高薪，但一週上班六天、每週加班5到7小時，且無法請特休或病假，朋友都勸他工作之外也要照顧生活品質，但他擔心自己「回不去了」。

有網友在論壇Dcard發文表示，他已出社會四年，現在的工作是第三份工作。前一份工作月薪32K，但上班時間會被長官監督，主管給的壓力較大，每週工時40小時，少加班、責任制，週休二日。

而現在的工作月薪波動大，約58K到65K，去年疫情期間他沒有薪水，得依賴政府補助，每週工作6天、每週加班5到7小時，勞健保為最低標準，上班可自主管理，長官不會特別監督，工作方式為責任制，可提早下班，但不一定能見紅就休，且無法請特休、病假等，連打完疫苗發燒都得上班出勤。

該網友表示，最近正在考慮離職，雖然現在平均月薪可達60K左右，但得要犧牲生活品質，朋友建議不要為了工作犧牲生活，家人則覺得薪水高比較重要，應該趁年輕多拚一點賺錢。

其他網友則建議「連週六都要上班、週一到週五加班5到7小時， 等於你多出來的薪水就幾乎是加班費了，個人認為降薪求生活品質是很合理的事，你可以把每月支出攤出來計算一下，看月薪40K過不過得下去再決定」。

還有網友留言「維持現在的工作是最好的選擇」、「我從賣肝跳去養老公司後萬般後悔，現在這個年紀想回去不好找、也不容易適應，原po可能要考慮一下，有些產業脫離幾年要回去就沒想像中簡單了」、「要錢就找高薪的，要生活就找準時下班不加班的」。

也有網友建議他折衷，留言「那你可以找5萬的，基本上你現在拿的薪水就是用每個月多做4天換來的，我也是覺得工作之餘品質要顧，但是也不用降2萬這麼多吧」。