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她鼓勵「文組也能進科技業」 網見經歷酸：所以工程師才討厭你們

聯合新聞網 / 綜合報導
一位科技業PM鼓勵文組畢業生可以找「科技業工作」，前提是要很努力不被淘汰。 示意圖／ingimage
一位科技業PM鼓勵文組畢業生可以找「科技業工作」，前提是要很努力不被淘汰。 示意圖／ingimage

台灣科技業起薪高，許多人為了進入半導體產業獲得百萬年薪，選擇讀理工科，不過日前有網友表示，文組也能夠進入科技業擔任PM（產品經理（Product Manager）、專案經理（Project Manager）），她鼓勵大家多努力，讓自己別被淘汰，就可以用文組身分進入科技業。

一名女網友在Dcard貼文，指出自己很幸運找到一份科技業PM的工作，她鼓勵文組畢業生「進科技業之前，要做很多功課，進去後要多努力才不會讓自己被淘汰」。

她自述前半年工作的時候，開會都聽不懂工程師在說什麼，過程也常常被罵，繳交的文件常常缺東缺西，甚至傷心落淚，自我懷疑工作的意義，但她努力不懈，只要找到機會就向研發工程師請教，久而久之就累積了許多「當下看不見的經驗價值」。

原PO強調，「文組生想進科技業當然可以，但是科技業裡很多職缺都是具有專業性的，未來還是會需要接觸到科技產品或是專案，也需要跟工程師打交道，所以持續學習是不可免的」。

她建議文組畢業生「至少也要研究一下每間公司有沒有開文科相關的職缺，看看有哪些職缺是自己可以勝任的？有沒有可以跟自己過去經驗結合的職位？」如果看到喜歡的工作，但發現還缺少一些條件，可以想辦法去補救，但需要技術背景的工作真的強求不來。

網友看完她的文章後，吐嘈「所以工程師才討厭文組PM，一堆東西都不懂，還要被纏著花時間教學，事情平常做不完還要花時間解釋一堆，對方判斷出問題還要幫忙擦屁股，最後還要被拿來當作文組的勵志材料跟訓練器材，多做錢也不會比較多」、「不要一堆文組都來當PM，有夠難溝通的」、「一線RD最怕遇到很雷的PM，跟他說什麼都聽不懂」。

但也有網友贊同，直呼「大推這篇，一堆人建議PM，也覺得PM是文組進科技業的選擇，但背後需要多少努力有人分享過嗎？」、「我主管就是懂技術、成本、懂得跟客戶爭取合理時間、邏輯清晰、能掌控資源的好PM」。

文組 薪水

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