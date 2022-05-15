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文組也可年薪百萬？ 科技業人資曝「真實心聲」鼓勵畢業生

聯合新聞網 / 綜合報導
一名科技業人資曝心聲，鼓勵文組生也可以「年薪破百萬」。本報資料照片
一名科技業人資曝心聲，鼓勵文組生也可以「年薪破百萬」。本報資料照片

年薪百萬是許多上班族的夢想，外界多數認為科技業較容易達到百萬年薪，但日前一位自稱是半導體產業的人資網友曝「真實心聲」，鼓勵文組生不要氣餒，如果有商管背景，年薪百萬不是夢！

一名網友在Dcard發文表示，她身為半導體產業的人資，近期一直瘋狂加班，因為公司很多職缺都補不到新人，尤其一些職缺的主管職位要求面試者有相關經驗，在科技業大搶人的時代，薪水沒有比較高，所以來應徵的人也不多，每次人資排給面試主管的新鮮人都會被刷掉，然後面試主管又會來跟人資抱怨「找不到人才」。

不過原PO表示，經過這次看了巨量的履歷後，發現半導體產業不再是理組或頂大的天下，越來越多中字輩甚至私立大學的畢業生，拿出來的履歷也很漂亮，就算履歷很普通，現在有很多企業願意花心思來訓練新鮮人，她鼓勵這些畢業生「不要怕自己比不過別人」。

最後，原PO鼓勵「文組生也不要氣餒，如果你是商管的背景，又對半導體產業有足夠的認識，像這樣的跨領域人才也越來越多企業看重，年薪百萬真的不是夢！」

此言論掀起網路熱議，有人贊同「有問題請用錢解決，無法解決就是錢不夠」、「同感，現在半導體面試機會隨便都一堆，投了馬上就有面試通知，然後又被刷掉感謝函，心好累」、「才剛面完台積電二面，現在我在大公司科技業當主管，台積電面試主管讓我第一次體驗到『打壓式面試』，嫌棄專業跟咄咄逼人的樣子，實在不覺得是有要好好徵人的意思」。

但也有人吐嘈，「HR的視角真的跟我們不一樣耶，感覺當HR沒很久？這篇文讓文組的朋友看到科技業最容易進的應該是HR」、「講得那麼好聽，其實就是工作內容很操吧！缺人就是要加薪，不然免談」、「那你們公司就不是會花心思訓練的企業對嗎？」

面試 半導體 文組 薪水

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