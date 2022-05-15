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北市微型徵才邀17企業釋528職缺 月薪最高7萬元

中央社 / 台北15日電

疫情延燒，台北市就服處徵才活動改為週週小規模舉辦，17日起邀集錢櫃、摩斯漢堡、OSIM等17家企業在各就服站舉辦面試，釋出528個職缺，其中OSIM更開出銷售人員月薪7萬元待遇。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，台北市就業服務處近期暫緩舉辦大型實體徵才活動，轉為週週在各就服站舉辦的微型徵才為主，並鼓勵企業透過視訊面試

就服處今天發布新聞稿指出，此次微型徵才邀集17家無勞資爭議及無薪假狀況的企業，釋出528個職缺，從17日至20日輪流在各區就服站舉辦面試。

就服處說明，參與企業有9家為最缺工的餐飲旅宿業，包含摩斯漢堡、五花馬水餃、三商餐飲、欣葉日式料理、柯旅天閣等，共釋出334個職缺，開出儲備幹部月薪新台幣4.2萬元、外場正職人員3.7萬元，及部分工時人員時薪213元的高薪待遇。

就服處表示，其餘還有錢櫃、星聚點、震旦行、OSIM、金興發、屈臣氏等批發零售業及視聽娛樂業，職缺包含儲備幹部、門市人員、收銀員、會計、出納等。

就服處指出，其中OSIM已向求職者招手超過1個月，仍在找尋最適人選，擔任月薪高達7萬元的銷售人員，以及月薪6萬元的外勤維修技術人員；金興發則開出月薪3.5萬元的待遇招募儲備襄理。

就服處補充，徵才活動完全免費，且針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，北市推出「青年職涯儲值護照」，提供最高1.5萬元的尋職津貼，鼓勵民眾把握機會，爭取與廠商直接面試的機會，更多細節可上「台北就業大補帖」網站查詢。

視訊面試 摩斯漢堡 徵才活動

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