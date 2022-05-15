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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

第一份工作當「業務」好嗎？ 網提一建議：絕不吃虧

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提問，「不知道以職涯來說，第一份工作選業務是個好選擇嗎？」不少網友都建議原PO勇敢嘗試，「現在失敗再去別的工作也還算年輕」。示意圖／ingimage
一名網友提問，「不知道以職涯來說，第一份工作選業務是個好選擇嗎？」不少網友都建議原PO勇敢嘗試，「現在失敗再去別的工作也還算年輕」。示意圖／ingimage

面對即將出社會的大學生們，第一份工作該選什麼是不少人的困擾，有一名網友就好奇，「第一份工作選業務是個好選擇嗎？」

原PO在Dcard以「第一份工作選業務適不適合？」為題表示，她大學曾在學校教務處做行政工讀，發現自己不喜歡一直坐在辦公室並對著電腦處理文件類型的工作，偏好工作內容有挑戰性、能和人接觸交流，因此對業務類型的工作挺有興趣的，比起其他行業來說自由度比較高、上班時間彈性，偶爾又可以出去拜訪客戶。

但她也好奇，「不知道以職涯來說，第一份工作選業務是個好選擇嗎？比較擔心業務大部分都沒有底薪，對於我這種初入職場的新手，很怕前期都拉不到業績要吃土為生」。

網友紛紛留言，「第一份工作業務還滿好的，可以第一線面對消費者，溝通應對能力能提升很多」、「自由但是挑戰性滿高的，要說服客戶簽約一開始真的不容易，有興趣的話就去闖一下」、「我覺得你現在反而最適合，因為你沒什麼可以失去的，現在失敗再去別的工作也還算年輕」、「業務我覺得不錯啊，可以磨練溝通技巧，讓自己面對陌生人時也不會緊張，而且直接面對消費者，之後在做一些決策時也較能夠帶入不同立場去思考」。

網友也表示如果怕一開始無法養活自己，可以考慮找有保障底薪的工作，「那就找有底薪的啊，房仲業最有名那兩家就有」、「我第一份工作也是業務，底薪40k以上，但做的很不開心所以再也不找業務缺。可以去試試看自己有沒有辦法適應」、「菜鳥時期在學習或是業績上面都會比較辛苦就是了，如果怕吃土可以看房仲跟保險業務有些公司會有保底機制，餓不死但業績抽成少，房仲的話永慶廣告的前9個月底薪給到5萬感覺滿高的，這些都可以多方嘗試看看」。

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