技術員跟老闆鬧翻 南部創業「月淨收入50萬」

創業看似光鮮亮麗，然而背後需付出的時間、金錢與努力，遠比一般人想像的還要艱難，一名網友就分享他朋友成功到南部創業的故事，「一個月淨收入可超過50萬元」，其他網友看了也表示，「付出的時間和精力絕對是比普通上班族來得更高更辛苦」。

原PO在「靠北老闆／主管2.0」發文表示，他朋友高職畢業就去做CNC車床，原本只是位月領38K的技術員，後來跟老闆鬧翻就自己創業開小型工廠，目前只雇用兩位員工，「扣掉水費、電費、人事成本及廠房租金，一個月淨收入可超過50萬元」，他當下聽到有點震驚，因為他認為南部鄉下工廠一般是環境骯髒、吃力、血汗、低收的代名詞，更何況他朋友還只是開小型工廠，機台也沒幾台，結果真實情況居然跟他想像的不一樣。

他朋友一個月收入幾乎是一般上班族將近一年的薪水，照這樣穩定經營下去，其實賺個兩三年就可以買房了。他愧疚地表示，「以前還在背後偷笑他沒學歷只能當南部工廠奴隸，現在看到朋友在南部隨便開個小工廠都賺比我多，請問在台灣如果想賺錢，是不是只有靠創業一途才有可能翻身啊？」

網友看了紛紛留言，「創業一定有機率翻身，但是得看你的行業是什麼來決定」、「也要有機運啦，不是每個人都可以」、「前提是要有訂單，沒有訂單一切都是空想」、「門檻也不低，機台、廠房、刀具磨耗，再來就是訂單，這也能算是一場豪賭，沒有閒錢跟沒有花心思時間去熟悉大環境的話，很容易失敗且血本無歸」、「隱形冠軍很多，我朋友市場賣吃的也是收入不低，只是很辛苦」、「不要小看任何行業，不用會很多事情，只要把一件事做到精就發達了」、「專精、專業才是重要的吧」、「要有富貴的可能真的是要當老闆才有機會，但付出的時間和精力絕對是比普通上班族來得更高更辛苦」。