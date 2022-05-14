996工作制月薪只有4萬多 業務嘆：「時間彷彿被榨乾」

日前一名網友在「Dcard」發文，表示自己是名業務，依照「996工作制」上班，意即早上9點上班、晚上9點下班，每周工作6天。他形容，每天的時間彷彿都被榨乾，薪資好像也不高，故上網詢問眾人：「996 的薪資，大家覺得在多少錢才合理？」引發熱烈討論。

原PO提到，他基本上晚上9點下班後就直接去健身房，直到凌晨12點回家，而隔天早上一張開眼又是工作的開始，日復一日，每周只有休假一天，「沒有女友，每天的時間就像被榨乾一樣，也沒什麼時間談感情。」

他補充，他的工作是名長期駐點業務，薪資大約落在4萬至4萬5左右，基本上什麼都要做，沒有客人的話就是要在公司等客人，就連唯一一天休假日，有時候總公司辦活動還是得前往支援，「星期天有時候還會碰到臨時的客人，打電話來，就馬上去服務，因為不做會沒業績」。

大多數人認為他現在的薪資太低，「996還不到五萬…不如去當兵，業務應該有另外獎金吧？有高額獎金我才願意996」、「沒有996，有886…有8萬多」、「真的996的話，只考慮門檻不高的狀況，月薪至少要有6、7萬，若是門檻高的工作，則月薪20萬以上起跳，不封頂」、「6萬以上吧，光算加班就不少了」。