她曝「這行」做10年薪資一樣低 網嘆沒發展性勸快跑

若是找到一份很喜歡的工作，但是薪水漲幅卻不高，你會怎麼選擇呢？日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她很喜歡自己的工作，但無意間聽到年資很高的主管薪水連5萬都不到，讓她對工作的熱情瞬間澆熄，故詢問網友是否應該繼續待下去，引起眾人討論。

原PO以「十年後薪水一樣少」為題分享，表示自己在婚宴相關產業，很喜歡目前的工作，和同事相處起來也很輕鬆，但卻在某天無意間聽到一位做了快20年的主管薪水連5萬都不到，「本來對這個工作很有熱情也很喜歡，瞬間像是被澆了一桶冷水，主管也明說了，這份工作做多久都很難超過5萬」。

為此原PO十分苦惱，因為薪水漲幅不高，不禁讓她思考是否應該繼續做下去，但另一方面又因為這是一份自己喜歡的工作，再加上與同事相處融洽，這些在求職路上十分難能可貴，故上網詢問眾人意見。

許多網友紛紛表示，「沒有錢就不要談熱情，工作熱情是給那天選之人用的，好好的騎驢找馬，換有發展有加薪的工作吧」、「看缺不缺錢吧，我是覺得喜歡的工作能待當然好， 本來就魚與熊掌不可兼得」、「我第一份的工作也是這樣，做了十幾年的老鳥領的錢也頂多3萬多，我自己是不能接受，所以就跑了」、「可以先做幾年再跳槽，通常跳槽薪水才會往上爬」。