快訊

第一筆66666元捐款是她慨捐給羅智強！2人關係意外曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒確診年終「多發1個月」！公司推防疫獎勵政策 網卻很擔憂

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友指出，有公司只要員工沒確診，就會加發一個月的年終，若是老闆確診，也會捐出一個月月薪。 圖／ingimage
有網友指出，有公司只要員工沒確診，就會加發一個月的年終，若是老闆確診，也會捐出一個月月薪。 圖／ingimage

本土疫情燒不停，昨天(13日)國內本土新增64,972例，確診個案新增41例死亡，皆創新高。不少人也有感覺自己身邊的人陸續中鏢，疫情離自己越來越近。近來有公司推出政策鼓勵員工防疫，表示員工只要沒染疫就「加發一個月年終」，相反的如果老闆染疫「會捐1個月薪水」，貼文引起網友熱議。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，寫道「這公司不錯耶，用獎勵促使員工積極防疫，目前為止成效很好」，他指出「員工沒確診加發一個月年終，老闆確診捐出一個月月薪」。

貼文下也秀出跟他老闆朋友的對話，原po先問他還有員工確診嗎，老闆則回應沒有，今天連快篩都沒有，明天還要快篩，老闆也表示「有獎金當然不敢太大意，到11月前沒中獎的年終多1個月」。

網友看到貼文也紛紛按讚回應，「好老闆，通常都是別人的」、「這個老闆很聰明，這是雙贏的事，因為沒有確診加發一個月年終員工健康可以繼續為公司生產績效，老闆繼續賺錢很划算」、「這對於沒買保險的也許有效」、「感覺老闆穩賺不賠欸…我朋友都已經小心翼翼過生活，勤洗手、勤消毒了還是被傳染」。

但也有人認為，「這種的每天都浪費快篩而已，自己做最好會陽性，跟舉報自己有沒有違規一樣」、「結果年終時跟保險業者一樣滾動式調整政策」、「用獎勵促使員工防疫（X) 用獎勵促使員工變成黑數（O)」、「結果有人中了隱瞞不敢第一時間講，然後繼續上班結果染一整串」。

指揮中心5月8日起也宣布，只有匡列確診者的「同住親友」才需要居家隔離，若職場同事確診，同辦公室同事不再匡列，也不會有隔離通知書，採「自主應變」方式，如果接觸同事沒有症狀，還是能夠到公司上班。

延伸閱讀

整理包／不用痛苦戳鼻子！唾液快篩哪裡買？價錢、檢驗注意事項一次看

WHA倒數 陳時中投書美媒籲納台實現防疫零缺口

愛肝達人站／老婆快篩二條線，老公一條線，怎麼回事？

防疫女神賈永婕再捐8千口罩 三總院長王智弘讚：及時雨

相關新聞

她初入外商崩潰自己英文爛 網安慰：「台灣人才在意文法」

許多人夢想進入外商工作，認為不僅薪水較高，工作風氣也比本地公司來的自由。不過日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她人生第一次進外商工作後，卻驚覺自己英文沒有想像中那麼好，反觀同事們的英文程度，讓她十分焦慮，不知是不是第一次進外商所經歷的過渡期，或是自己的英文程度真的待加強，引起眾人熱議。

沒確診年終「多發1個月」！公司推防疫獎勵政策 網卻很擔憂

本土疫情燒不停，昨天(13日)國內本土新增64,972例，確診個案新增41例死亡，皆創新高。不少人也有感覺自己身邊的人陸續中鏢，疫情離自己越來越近。近來有公司推出政策鼓勵員工防疫，表示員工只要沒染疫就「加發一個月年終」，相反的如果老闆染疫「會捐1個月薪水」，貼文引起網友熱議。

年度影響力網紅排行榜出爐！學生族群最關注的對象竟是「她」？

本次《Social Lab 社群實驗室》節錄《OpView 社群口碑資料庫》與先勢行銷傳播集團聯合發表之《後疫情時代 2021 年第三類媒體年度報告》，利用綜合社群觀測指標，評析國內各大網紅的社群影響力，並提供品牌尋求合作對象的步驟參考。

要員工快篩陰 雇主應付費

近日疫情嚴峻，許多企業防疫措施升級，要求員工須提出快篩陰性證明，才能上工或進辦公室，快篩費用該由誰負擔，也因而衍生爭議。...

「勞工快篩才能上班」費用誰出？ 勞動部回應了

近日疫情嚴峻，許多企業防疫措施升級，要求員工必須提出快篩陰性證明，才能上工或進入辦公室，快篩費用該由誰負擔，也因而衍生爭...

新進正職員工要打掃還要修電腦 全網傻眼：遇慣老闆快逃

新員工入職後若是遇到上司狂丟雜事給自己做，總會覺得又累又無奈。日前一名女網友便再「Dcard」發文表示，公司剛來一個正職妹妹，有自己的案子要處理，但老闆同時卻叫她做好多雜事，從打掃到組電腦都要一手包辦，就連身為旁觀者的原PO也覺得很不合理，引起眾人討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。