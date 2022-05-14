沒確診年終「多發1個月」！公司推防疫獎勵政策 網卻很擔憂

本土疫情燒不停，昨天(13日)國內本土新增64,972例，確診個案新增41例死亡，皆創新高。不少人也有感覺自己身邊的人陸續中鏢，疫情離自己越來越近。近來有公司推出政策鼓勵員工防疫，表示員工只要沒染疫就「加發一個月年終」，相反的如果老闆染疫「會捐1個月薪水」，貼文引起網友熱議。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，寫道「這公司不錯耶，用獎勵促使員工積極防疫，目前為止成效很好」，他指出「員工沒確診加發一個月年終，老闆確診捐出一個月月薪」。

貼文下也秀出跟他老闆朋友的對話，原po先問他還有員工確診嗎，老闆則回應沒有，今天連快篩都沒有，明天還要快篩，老闆也表示「有獎金當然不敢太大意，到11月前沒中獎的年終多1個月」。

網友看到貼文也紛紛按讚回應，「好老闆，通常都是別人的」、「這個老闆很聰明，這是雙贏的事，因為沒有確診加發一個月年終員工健康可以繼續為公司生產績效，老闆繼續賺錢很划算」、「這對於沒買保險的也許有效」、「感覺老闆穩賺不賠欸…我朋友都已經小心翼翼過生活，勤洗手、勤消毒了還是被傳染」。

但也有人認為，「這種的每天都浪費快篩而已，自己做最好會陽性，跟舉報自己有沒有違規一樣」、「結果年終時跟保險業者一樣滾動式調整政策」、「用獎勵促使員工防疫（X) 用獎勵促使員工變成黑數（O)」、「結果有人中了隱瞞不敢第一時間講，然後繼續上班結果染一整串」。

指揮中心5月8日起也宣布，只有匡列確診者的「同住親友」才需要居家隔離，若職場同事確診，同辦公室同事不再匡列，也不會有隔離通知書，採「自主應變」方式，如果接觸同事沒有症狀，還是能夠到公司上班。