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大片閃電對流胞將移入台灣 彭啟明：西半部要特別小心

她初入外商崩潰自己英文爛 網安慰：「台灣人才在意文法」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO剛進外商公司工作，對於要以英文做為主要書信模式感到焦慮。圖為示意圖。Ingimage
原PO剛進外商公司工作，對於要以英文做為主要書信模式感到焦慮。圖為示意圖。Ingimage

許多人夢想進入外商工作，認為不僅薪水較高，工作風氣也比本地公司來的自由。不過日前一名女網友在「Dcard發文表示，她人生第一次進外商工作後，卻驚覺自己英文沒有想像中那麼好，反觀同事們的英文程度，讓她十分焦慮，不知是不是第一次進外商所經歷的過渡期，或是自己的英文程度真的待加強，引起眾人熱議。

原PO提到，公司email、簡報、開會文件都是以英文進行，只有在非正式的內部溝通會使用中文，「其實我英文、中文並沒有轉換自如，大概只會寫托福那種文章吧⋯就是從小到大英文教學會教的東東」，所以在工作上需要用英文時，她會先打好草稿，再用Google搜尋寫法是否正確，「查有沒有文章這樣用，因為我怕我外國人，寫得不自然」，但也因此連寄個信都要十分鐘，很沒效率。

令原PO更加焦慮的是同事們的英文程度都很好，讓她開始懷疑是不是因為自己一直以來都在本土公司工作，所以「英文轉換不自如」其實是剛進外商的過渡期，「第一次進外商，不知道有沒有人也會有這種時期呢？看久了就會進步嗎？」

許多人紛紛表示，「沒事，多寫就行了啦，我剛開始去圖書館打工的時候也不敢跟外國人說話，但是做一年之後就可以回答他們的問題了，雖然還是坑坑巴巴的」、「多寫幾次就好，我人在歐洲工作，多益七百初頭，寫信、電話、聊天都沒問題呀，就用最簡單的方式表達就好，而且同事也會知道你英文不好，不會用太難的英文」、「只有台灣人才會那邊恥笑英文文法什麼的」、「能進去上班就代表妳的能力是過門檻的，過陣子熟悉了就好」。

Dcard 多益 薪水

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