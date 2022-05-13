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新進正職員工要打掃還要修電腦 全網傻眼：遇慣老闆快逃

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO觀察到老闆一直叫新來的員工做一堆雜事，不僅要顧好自己的案子，還要幫忙打掃辦公室、修電腦。示意圖／ingimage
原PO觀察到老闆一直叫新來的員工做一堆雜事，不僅要顧好自己的案子，還要幫忙打掃辦公室、修電腦。示意圖／ingimage

新員工入職後若是遇到上司狂丟雜事給自己做，總會覺得又累又無奈。日前一名女網友便在「Dcard」發文表示，公司剛來一個正職妹妹，有自己的案子要處理，但老闆同時卻叫她做好多雜事，從打掃到組電腦都要一手包辦，就連身為旁觀者的原PO也覺得很不合理，引起眾人討論。

原PO以「是來工作還是來當打掃阿姨」為題，提到公司新入職了一位年輕妹妹，明明不是工讀生，也有自己負責的案子須執行，但老闆卻同時要她做很多雜事，包含：打掃辦公室、廁所、窗溝，甚至還要買油漆刷牆面、組電腦，遇到問題時也沒有人可以幫助她，讓原PO痛批：「到這裡覺得她到底是來工作還是來打雜的？除了雜事之外她還有正事要做，雜事都要自己抽時間做，老闆還自己說他不是慣老闆？」

許多網友紛紛表示，「如果只有她一個要做這些不大合理，辦公室只有她在用？清潔環境是可以，但是漆油漆是怎樣？免費水電工嗎」、「不合理，辭職」、「跟我好像，我都跟別人說我在打雜」、「小公司就甚麼都要做，不想就跳大公司」、「我公司打掃阿姨確診，所以現在我是那打掃阿姨」、「我還換過電燈的燈管」、「我剛畢業時第一份工作也是第一天就做一堆雜事，還要幫全辦公室每個人擦辦公桌、倒垃圾，果斷提離職」。

Dcard

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