她裸辭後瘦3kg激推「離職治百病」 網嘆：沒本錢啊

出社會後沒有寒暑假，日復一日的工作生活常常讓人覺得壓力好大。一名女網友在Dcard發文分享自己「裸辭」的故事，表示自己辭職之後生命豁然開朗，有更多時間可以做自己的事情、和親友相處，認為「離職真的可以治百病」，引起眾人熱烈討論。

原PO認為，社會上用盡辦法想要增加大家的奴性，不論是身邊長輩或是眾多網友們都認為人就是要有工作，「Dcard、 Google、PTT都會一直要我們不要離職，要有工作，一堆教導年輕人提升競爭力，職場生存法則」，但當她跳出框架、選擇離職之後，突然覺得生命豁然開朗，「因為不用工作，有更多時間運動。每天睡到自然醒，沒有壓力就減少吃東西紓壓，1個月瘦了3kg，和伴侶跟家人都有更多相處的時間，關係也更好」，離職後輕鬆快活的生活讓她非常滿意，激推眾人「一定要離職」。

不過許多人認為，「總有一天還是要回到工作崗位，3公斤會加倍回來」、「辭職治百病是真的，不過休憩一段時間還是得回去職場啦，但這也完美的呈現了：『休息是為了走更長遠的路』」、「有錢過有品質生活，這自然是好辦法，沒錢就只好認囉」、「如果身心影響到生活，當然要遠離壓力源，但待業期間建議要自我進修，增強技能、外語能力或培養興趣，之後求職有幫助」、「自由很棒，可是沒有自由的本錢啊」、「然後下一份工作開始之後，肥胖、憂鬱、失眠、家庭失和等等的通通都回來了」。