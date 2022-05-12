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她面試慘被打臉！老闆見「這1點」不錄取 網曝暗黑真相：真的會

聯合新聞網 / 綜合報導
有女網友發文表示，日前去應徵工作，因為和上一個離職的人同間大學，遭到公司決定不錄取，讓她相當無奈。圖／ingimage
有女網友發文表示，日前去應徵工作，因為和上一個離職的人同間大學，遭到公司決定不錄取，讓她相當無奈。圖／ingimage

面試是公司尋找人才的重要環節，也是觀察求職者的好契機。然而，就有一名女網友提到，日前去應徵工作，因為和上一個離職的人同間大學，遭到公司決定不錄取，讓她相當無奈，直呼「同個大學就錯了嗎？」掀起網友熱議。

原PO在《Dcard發文表示，最近去應徵新工作，被問到畢業於哪間大學，沒想到面試的老闆告訴她，「上一個也是這間大學的，做沒幾天就離職」，因此決定不予錄取，讓她超傻眼，忍不住大呼「到底同個大學就錯了嗎？」

文章曝光後，引來網友紛紛留言「他吃飽太閒？故意找你去洗臉的嗎」、「換個角度，就算給你去了，也不會好過」、「這種心態的公司，你會想去嗎」、「有些老闆會有難以理解的『迷信』，只能說你運氣不好」、「這種公司不用去也好啦，只會以偏概全，思維固化，常常套上不同濾鏡看人，工作下來應該很痛苦」。

但也有網友分享，「有聽同事說過目前任職公司有特別不喜歡某一間大學，履歷看到連面試都不給」、「之前實習的時候有聽說這種事，甚至跟很雷的人同個英文名字也會考慮」、「很遺憾真的會，所以才會有什麼企業最愛大學的評比，也才會有考上什麼大學很重要的說法，人常常會因為某種第一印象就影響之後的決定」、「之前我男友去面試一家公司是說，喔你是xx大學喔，然後冷笑說你們學校科系的人都很有個性欸，都做不久」。

面試 求職 Dcard

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