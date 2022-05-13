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我打雜系畢業？菜鳥被使喚各種雜事 火速離職寧願換低薪工作

聯合新聞網 / 綜合報導
一位上班族不滿自己在工作上老是被使喚打雜，半年後就決定辭職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位上班族不滿自己在工作上老是被使喚打雜，半年後就決定辭職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些人上班，除了賺錢養家活口之外，也可能希望透過工作學習經驗，以便有朝一日達成自我目標。然而有時找到的工作，卻也不一定和自己的理想相符合，近來日本媒體，就有相關的職場糾紛。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名青木俊的20多歲年輕男子，表示他曾經邀請一位好朋友A，到他任職的家具公司上班。A過去在校是足球隊的一員，個性爽朗陽光，很快就和同事們打成一片，讓A成為備受矚目的超級新人，青木也期待他日後能在公司大展身手。

然而，A有一天卻向青木訴苦，表示進了公司以來，幾乎都被職場前輩當成打雜人員使用，沒有接觸到太多關於營業的技巧，讓他覺得工作做起來一點都不開心，而且也忙到沒什麼自己的私人時間。在職場過得不順的A，臉上的笑容與霸氣漸漸消失，一口氣瘦了7公斤。

青木雖然想出手幫忙，但是自己也有許多工作纏身而愛莫能助。終於在半年之後，A向公司遞交了辭呈，轉到另外一家製造業的公司上班。轉職後的A儘管薪水比原先還低，但是氣色明顯變好，也讓青木也瞭解到，還是得挑自己能夠接受的環境，才能將工作堅持下去。

日本 職場

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