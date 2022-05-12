血汗確診護理師「不忍了」想轉科技業 網勸改找這類醫療缺

台灣逐漸加重的疫情，讓原先就已血汗的醫護環境雪上加霜。日前有從事護理師12年的網友表示，他對惡劣的醫療職場環境愈發失望，疫情又讓事態更為嚴峻，最終連自己都確診，「實在是壓垮的最後一根稻草」，但在科技業上班的同學卻是坐領高薪，享受極佳待遇，讓他絕望哀吐：「對比現在的我簡直是炮灰」，因此興起改行的念頭。

先後待過2間醫學中心、1間區域醫院的原PO在Dcard描述，他漸漸看破台灣苛刻的醫護環境，並細數種種不合理不公平的待遇。他指出，工作期間除了要值大小夜班、假日班、24小時待命班，「沒出勤的話，醫院只用100元打發我們，出勤的話，30分內要到，否則被檢討」，平時也要包辦大小繁雜瑣事。工作之餘還要花時間進修，而他也為追求更好的薪資條件，考取師專、唸研究所，但薪水卻毫無增長。

原PO控訴，疫情爆發後，醫院為保有績效，即使許多人確診仍堅持繼續營運，且不給任何防護裝備，「搞到最後連我也中了」，反觀就讀後段大學之後走科技業的同學，不單月入10幾萬元，「週休二日，加班還有加給，國定假日出勤薪資給予雙倍，還免費供應早午餐，年中、年終獎金更是多出我的5倍以上」。錢少事多的慘況讓原PO哀怨直呼：「難道護理師的專業都不是專業？ 那麼我付出這一切究竟是為了什麼？ 燃燒自己？照亮別人？」因此想跳槽到科技業。

疫情讓原先就已血汗的醫療環境雪上加霜，許多醫護紛紛表示吃不消。示意圖／聯合報系資料照

對此，有網友點出跨域的困難，「以最短時間轉換至科技業的話，只剩下二、三線廠作業員了，倘若沒天份，又要投入龐大的時間去學習，可能妳會學得很痛苦，這樣也沒有比較好」、「動腦的科技業，據我所認知的護校學生能力要想追上起碼得花10年！科技業作業員應該有機會，但這只是讓你從一個地獄跳到另一個地獄」、「考前段大學+念大學+念研究所至少花6~7年，年過30且離開學校那麼久了，應該是超級困難，畢業後科技業行情也不知道變什麼樣子了，且年近40歲的新人也不會太好找工作」。

也有人建議原PO可以改找企業機關裡的醫療職缺，「可以找看看科技廠的公司有沒有要僱用護理師的，這樣待的公司大間又能符合本身的專長」、「可以去當藥商或醫材的業務，如果你能力學歷不錯，也許可以進外商」、「外商或科技業的職護（職業安全衛生護理師）或是提供臨場服務的管理顧問公司，待遇感覺都不錯，因為職安法規，很多公司如果規模不大，都會和臨場服務公司合作」。