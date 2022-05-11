錄取晶圓大廠被要求拿出「前公司薪資證明」 前輩：別傻傻送上

某晶圓代工大廠日前在台灣與新加坡兩地共開出逾1000個職缺，並大規模校園巡迴徵才。近來有女求職者反應，人資要求提供前公司的薪資證明，不知所措上網求助，前輩們紛紛建議用一理由婉拒。

該女求職者於「Dcard」科技業板發文指出，最近面試某晶圓廠，人資給予口頭offer（錄用），但對方要求提供薪資證明和獎金等明細進行核薪，讓她困惑「是要給薪資證明？還是給轉帳紀錄就好？」，也進一步求問該公司「核薪會要前公司的薪資證明嗎？」

有面試及任職經驗的網友表示，「我之前給數字，然後+500給妳參考」、「核薪前有跟我要過，結果核出來比我前一份薪水還低就不理他了」，還有人直言「這間薪水廢到笑」、「給前公司的薪資是陋習吧」。

甚至有人建議用「跟前公司有簽保密協議」、「就說PIP（機密資訊保護）無法提供」來婉拒，網友猜測「他是為了探市場行情好嗎」，是為了方便「薪資收集工作」，也呼籲「別為了進新公司而賣了前公司」、「別再傻傻的送上前公司薪資了」。

不過，剛入職的網友透露「學妹不用給，照進！」、「我直接說有簽保密協議啊，給他個range（範圍）而已，他也沒強迫要給喔」。