實習幼教師「放不開」想辭職 網友推這些工作適合「內向人」

許多公司在面試時會考量應徵者的個人特質，不同行業所錄取的員工性格也各有偏好。日前一名女網友便在「Dcard」發文表示，自己目前是幼兒園實習老師，但因為她內向的性格，在實習過程中漸漸發現也許自己不適合這份工作，故上網發問：「有沒有哪份工作適合內向的人」，引起眾人熱烈回應。

原PO提到，她目前在幼兒園實習，照理說未來應該會成為幼兒園老師，「但這份工作不外向不行，偏偏我就是內向的人，面對人，即使是小朋友我都會緊張」，因此她想要選擇不需要面對人的工作，「很想走行政助理，我就是一個安於現狀，領25k也沒關係，只可以聽別人命令，一個口令一個動作那種」，但她也考量行政助理還是需要和廠商應對，因此仍然十分猶豫。

許多網友紛紛建議，「內向的不適合做行政助理，我跟妳一樣很內向，做了3份行政助理都不適應，不只廠商應對、還要內部溝通協調，一個講不好後面處理事情會很麻煩，加上辦公室小圈圈很多」、「應該會有人說作業員，其實也可以去考國營或公職」、「物流或出貨相關，內向的我做得很開心」、「我也是很內向，但對小朋友還可以，之前在補習班工作覺得還可以接受，現在不知道找什麼工作了」、「去當圖書館行政？」、「好像多少都要接觸同事，我也是內向人，已經學會認命了，硬著頭皮硬上」。