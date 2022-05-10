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轉職到台積電當技術員沒發展？網揭1點：GG唯一解

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文表示自己猶豫是否繼續當行政助理或是轉職到台積電當技術員。示意圖／Ingimage
有網友發文表示自己猶豫是否繼續當行政助理或是轉職到台積電當技術員。示意圖／Ingimage

在職涯規劃方面總會遇到轉職問題，有網友近日便發文，表示目前猶豫要繼續當行政助理，還是轉職到台積電當技術員，並說擔心無法負荷新工作的高壓。對此，許多網友同時舉出一理由表示「GG唯一解」，直說別猶豫。

有網友在PTT發文，表示自己在私人公司擔任行政助理已一年半，也已調過薪資，年收約45萬。原PO同時說自己近期經友人內推，面試上了台積電技術員此職位，「做二休二，半年換一次夜班」、「年薪第一年60-70（萬），到第三年80-90」。

但原PO也說自己很猶豫，「目前的工作整體來說算輕鬆，上班時間彈性，做的也非常上手。但是公司裡月薪最高的職位也才接近六萬」、「覺得自己在這公司無法有所發展，但也怕無法負荷新工作的高壓」，並詢問「大家會怎麼選呢？還是繼續找新工作呢？」

文章一出，有網友指出兩個工作的發展性都有限，「台G技術員做個幾年一定要離職的不可能一輩子」、「行政助理做幾年就會被踢走，到時也是要去做技術員」、「兩個都沒發展，當然選錢多的」。許多網友則都支持原PO轉職，表示薪資絕對勝過助理職，「GG唯一解」、「薪資翻倍，去！」、「GG吧，以後也好轉職，先有錢再說」、「台積一年等於你現在兩年，以後差更多，想提早退休就選台積」、「先存到錢再轉行」、「我有年輕朋友的媽媽是台積的OP（技術員），做到把他們兩姐妹送出國讀書，所以可以做很久」。

但也有網友提醒要評估自身狀況「先確認自己能長時間帶（戴）手套穿無塵衣與偶爾憋尿再考慮吧」、「想要錢就去，但輪班不是每個人都受得了的」、「台積不能用智慧型手機，一整天10小時都是盯著電腦，幸運的話同事好相處，不幸就是排擠霸凌。雖然說好聽是2休2，但加班也算是常態⋯⋯只能說，如果缺錢就去，不缺就再找找」。

薪資 台積電 面試

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