轉職到台積電當技術員沒發展？網揭1點：GG唯一解

在職涯規劃方面總會遇到轉職問題，有網友近日便發文，表示目前猶豫要繼續當行政助理，還是轉職到台積電當技術員，並說擔心無法負荷新工作的高壓。對此，許多網友同時舉出一理由表示「GG唯一解」，直說別猶豫。

有網友在PTT發文，表示自己在私人公司擔任行政助理已一年半，也已調過薪資，年收約45萬。原PO同時說自己近期經友人內推，面試上了台積電技術員此職位，「做二休二，半年換一次夜班」、「年薪第一年60-70（萬），到第三年80-90」。

但原PO也說自己很猶豫，「目前的工作整體來說算輕鬆，上班時間彈性，做的也非常上手。但是公司裡月薪最高的職位也才接近六萬」、「覺得自己在這公司無法有所發展，但也怕無法負荷新工作的高壓」，並詢問「大家會怎麼選呢？還是繼續找新工作呢？」

文章一出，有網友指出兩個工作的發展性都有限，「台G技術員做個幾年一定要離職的不可能一輩子」、「行政助理做幾年就會被踢走，到時也是要去做技術員」、「兩個都沒發展，當然選錢多的」。許多網友則都支持原PO轉職，表示薪資絕對勝過助理職，「GG唯一解」、「薪資翻倍，去！」、「GG吧，以後也好轉職，先有錢再說」、「台積一年等於你現在兩年，以後差更多，想提早退休就選台積」、「先存到錢再轉行」、「我有年輕朋友的媽媽是台積的OP（技術員），做到把他們兩姐妹送出國讀書，所以可以做很久」。

但也有網友提醒要評估自身狀況「先確認自己能長時間帶（戴）手套穿無塵衣與偶爾憋尿再考慮吧」、「想要錢就去，但輪班不是每個人都受得了的」、「台積不能用智慧型手機，一整天10小時都是盯著電腦，幸運的話同事好相處，不幸就是排擠霸凌。雖然說好聽是2休2，但加班也算是常態⋯⋯只能說，如果缺錢就去，不缺就再找找」。