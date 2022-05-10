台中永豐棧傳欠薪、爆離職潮 業者：承諾解決不裁員

台中市知名五星級飯店「永豐棧酒店」遭爆欠薪兩個月，員工向台中市勞工局申請調解，並訴諸媒體，也傳出員工爆發離職潮「中餐廚師快走光」等消息。對此，永豐棧在調解會上同意會以周薪方式、分期給付工資及加班費，董事會也正努力籌措資金度過難關。

據了解，受到疫情影響，永豐棧酒店近年營運不佳，台中市勞工局4月受理4名員工申請勞資爭議調解案，公司積欠員工2至4月的工資。目前2月份的薪水已發放，3月薪資處理中，4月薪資則會在今日起分期發薪。

員工透露，永豐棧原本待遇頗優，但疫情期間住房率不佳，今年農曆年後發薪不正常，因此原有三百多名員工，爆發離職潮後走了一百多人。

業者指出，董事會正努力籌措資金，除了分期發薪，上個月薪水也會在今日發出，目前飯店不會裁員，員工數還有約兩百人，仍會持續營運。

成立於1997年的永豐棧酒店，擁有25年歷史、三百多個房間，近年多次傳出財務問題，旗下生活會館去年歇業，今年又爆出積欠員工薪資。據了解，飯店再兩年就達到危老條例標準，計畫未來能參與都更，不少老員工希望能撐到原地重建飯店。