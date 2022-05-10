台南勞工局QA一次看懂！防疫假別、什麼情況雇主要給薪

為使民眾快速了解防疫假別出勤及工資給付，台南市勞工局製作COVID-19勞工請假及薪資提醒宣導圖卡，置放在勞工局網站-「秒懂勞工權益資訊報你知」專區及勞工局專屬網頁「臺南呷頭路」臉書，職安健康處網站也建置有防疫專區，提供相關勞動權益問答集，民眾可上網查詢。

因應國內疫情之確診人數逐日攀升，相當多民眾詢問「防疫假別」勞動權益相關問題，勞工局長王鑫基表示，如勞工是應雇主要求在家隔離，薪資照給，勞工不必補服勞務；若勞工須遭受檢疫或隔離、隔離治療，且係因執行職務所造成，雇主應全薪給付勞工。另外，若有事業單位面臨到市府基於防疫應變措施而要求停業，工資則由勞資雙方協議，雇主可不給薪。

王鑫基指出，許多學校宣布停課清消，若因配合防疫，學校等停課停托或常照機構暫停服務，得請防疫照顧假，「防疫照顧假」雖未有強制給薪，但勞工局仍鼓勵雇主可優於法令給予，建議勞資雙方可透過合意協商優於法令規定，若勞資雙方合意給薪，勞工局樂觀其成，讓家長能安心在家照顧學童，而民眾若符合可申請「防疫照顧假」的條件，雇主應予准假。

符合「防疫照顧假」的對象如下：一、家長其中一人如有照顧12歲以下之學童；二、國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女」之需求者；三、短期補習班、幼兒園及兒童課後照顧服務中心等教育機構，如比照高級中等以下學校規定停課者，亦得申請防疫照顧假；四、6至18歲學童及青少年因接種COVID-19疫苗發生不良應者。符合申請者，雇主不但需准假且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或給予不利之處分；不符申請「防疫照顧假」的對象，如有照顧家人之需求，得請家庭照顧假、特別休假或事假。

職安處長李炫昌表示，為避免事業單位混淆，勞工局特別羅列下列4種情境，供事業單位參考運用：

(1)措施為自主健康管理：非屬COVID-19而有其他病徵者，得申請特別休假、普通傷病假；若屬勞工自主隔離者，得申請特別休假及事假，並依勞工請假規則規定給予相對應之工資；若屬雇主要求在家隔離，薪資照給，勞工不必補服勞務。

(2)措施為檢疫或隔離：若係因執行職務(即可歸責於雇主)應給予防疫隔離假，並給予全薪；若係因勞工個人因素，勞工得請特別休假，或請防疫隔離假，但因隔離事由不可歸責於雇主，因此並未強制雇主應給付該期間之薪資，得由勞雇雙方自行協商約定。

(3)措施為隔離治療：若係因職業上原因感染者屬職業災害，雇主應核予公傷病假，並應給予原領工資補償；若因勞工個人因素，得請普通傷病假、特別休假或事假，請普通傷病假或事假者，依勞工請假規則第10條規定，需向雇主提出請假理由及日數，如於假日得知確診，得委託他人代辦請假手續。

(4)有疫苗接種需求者：勞工前往接種疫苗及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，得請疫苗接種假，因接種疫苗不可歸責於雇主，並未強制雇主應給付請假期間之薪資，得由勞雇雙方自行協商約定，另勞工前往接種疫苗，或於接種後身體不適，請普通傷病假亦無不可，勞工可檢具COVID-19疫苗接種紀錄卡請假。