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讓員工準時下班竟遭怨「小氣不給加班」 老闆：原來會被討厭

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

本土企業常見「加班文化」，令部分小職員甚是痛恨，不過，有一名公司老闆平日都讓員工們準時下班，反而被行政下屬抱怨「有夠小氣…連加班費都不讓我們拿」。

該老闆在「Dcard」以「我不讓員工加班，反而被員工拿來說嘴！」為題發文指出，他目前經營小型企業，員工約30人，一貫希望大家能準時下班，沒有急迫性的事項可以隔日處理。因此，每次下班時間一到，老闆都會說「如果事情不急就可以下班了喔！」

但就在上個小週末，一位「不可能需要加班的行政同事」在聊天中抱怨，「老闆都不讓我們加班，每次都叫我們趕快走，有夠小氣…連加班費都不讓我們拿」。

老闆聽到後詫異表示，對方數次下班打卡期間，都在做一些雜事，例如掃地、整理桌面、倒垃圾，「我也摸摸鼻子算加班費給他了」，並自嘲「原來提倡準時上下班的老闆，也會被討厭啊」。

網友紛紛回應「你公司在哪？手刀投履歷」」、「看產業看員工」、「只是為了卡一個加班費那就需要檢討了，還有人找出勞基法規「加班是要雙方同意，現在你要求準時下班，員工是不能自行加班的」。

有人遇過同事為了拉高新水「正常上班時間一直混，下班才開始加班工作」，甚至是海外文化不同「朋友在越南當主管，工廠最近沒單想說讓員工準時回家，結果越南人直接憤怒罷工，朋友還被老總抓去痛罵」。

加班費 Dcard

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