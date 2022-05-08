面試前問「這一句」！科技男慘遭人資怒轟太囂張 網：做得很對

面試是公司在挑選員工時的重要環節之一，也是求職者觀察工作環境的機會。然而，就有一名網友表示，面試前會禮貌詢問薪水範圍，沒想到卻遭人資怒罵「太囂張、沒禮貌」，引發網友熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，他今年在一線IC，底薪有6位數，因為想回台北工作，便打開履歷騎驢找馬，陸續收到幾間公司的面試通知，「為了不浪費彼此時間，面試前我都會禮貌詢問薪水範圍，確認是不是可以符合現職，也提供了現職大概範圍」。

此話一出，竟被人資大罵「太囂張、沒禮貌，數字不代表你對公司的貢獻」，還要他謙虛一點，讓原PO傻眼問道「請問我這樣真的不妥嗎？面試前先問薪水有錯嗎？」

文章曝光後，網友紛紛回應「他請不起你，見笑轉生氣」、「沒錯，不然要等到都談完後才發現浪費彼此的時間嗎」、「面試問薪水非常正常，不敢談薪水的公司都有鬼，完全不用考慮進去」、「不用浪費時間啊，面試不談薪水那要談心嗎」、「你做得很對，先搞清楚雙方的需求再來談面試，人資當作面試的時間成本不用算嗎」。

還有網友建議，「用字遣詞可能要再更敏感一點」、「通常最好的方法，可能是先問看看身邊有沒有人認識內部的人，有的話再去打聽內部行情吧」、「我是建議先調查範圍，但肯定會有查不到的，所以在104上你可以訂你的期望薪資，避免一些公司想用請猴子的錢來請你」。