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她怨「這行助理」月薪只有29K 網曝「替代性高」頂多3萬多

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO找了一份月薪兩萬九的業務助理工作，但擔心薪資過低，引起眾人討論。示意圖／Ingimage
原PO找了一份月薪兩萬九的業務助理工作，但擔心薪資過低，引起眾人討論。示意圖／Ingimage

畢業季即將來臨，許多大學生積極尋找第一份工作，希望薪資水準達到自己的預期。日前一名女網友便在「Dcard發文表示，她最近找到一份業務助理的工作，雖然自己認為可以入行慢慢學，但薪水偏低只有2萬9，讓她不禁聯想是不是連飲料店店員的薪水都比她高，引起許多網友回應。

原PO提到，她最近找到業務助理的工作，「工作薪水29k，覺得有點低，但又覺得可以從助理開始慢慢學習」，雖然認為這是一個機會可以入行學習，但她又突然想到，眾人常傳聞「樓下搖飲料的妹妹都有33K」，讓她十分猶豫，不知道業務助理是否普遍都這麼低薪，或是否值得去做這份工作。

許多人認為原PO拿飲料店店員的薪資做比較不恰當，「人家要六日輪班要站著，你在辦公室吹冷氣、週休六日，差4000不為過吧」、「飲料妹妹33K？有這麼好嗎？業助好像都這薪水，除非換個會計、業務之類的」、「手搖一直站著，沒冷氣吹，多4000元我覺得她沒有贏」、「一個久站、一個久坐，怎麼能比」、「可是業務助理可以做到退休，飲料店比較沒辦法做到退休」。

也有人認為薪資合理，「助理類的薪水都差不多這樣，頂多就30K，畢竟助理的工作人人都能做啊」、「我也是助理，30K」、「我也是業助，薪水將近36K，我覺得還是看公司規模跟工作內容，我們公司業助的部門是獨立出來的，平行於業務單位」、「政府的業助有到36K哦」、「看工作內容、地區還有經歷，南部會比較低，北部比較高，我也是業助，跟主管開到35K」。

Dcard 薪資

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