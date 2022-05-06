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職場新人不幫同事買便當 老鳥教他「做人比做事重要」卻引眾怒

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage

俗話說，「會做事不如會做人」，你覺得有道理嗎？有位網友在爆廢公社po文，說公司有位23歲同事，上班認真，待人處事一板一眼，但不會交際，甚至會拒絕幫同事買便當，最近被主管釘得滿頭包。

原po說，年輕同事不太懂做人，中午出門買便當，別的同事拜託他在同店順便幫買五、六個，他會直接拒絕。懷孕的女主管搬重物，他明明人在旁邊，也不會伸援手，只專注自己的工作。同事們對他頗有微詞，感覺是霸凌的前奏。

原po趁著工作空檔提點年輕同事，希望他能向其他人學習「嘴甜一點」、「更會分享」、「多關心別人」。年輕同事卻表示，這些狗腿行為，他做不到。原po告訴他「要在職場上順風順水...做人永遠比做事重要」，但年輕同事不願意聽勸，原po默默覺得年輕同事職場路會走的很辛苦。

Po文一出，網友反應兩極，有人覺得壓榨新人，「不巴結老鳥，不幫買便當就要被霸凌？這什麼公司啊？」、「有遇過年輕妹妹明明不想幫買便當，後來還是淪為幫買便當的小妹又無力拒絕，就是為了公司和氣」、「老鳥凹菜鳥難道是理所當然的事情嗎？為什麼麻煩人家買便當可以這麼理直氣壯啊？」、「上班是同事，下班不認識，因為他不會幫忙，你們就要霸凌他？你們更像小孩子」、「上班不上班，都在做一些分化團結的事，你們才是吃飽太閒」。

有人力挺新人，「弟弟上班有做好自己分內的工作就是正確的，買便當願意是他人好，拒絕有什麼不對？」、「我是來上班賺錢，不是來學會怎麼巴結跟交朋友！在工作上會跟我互相的人，我才願意在他忙不過來的時候幫忙他，而不是幫倚老賣老的老屁股」、「弟弟只是不擅或不想交際，不代表應該被職場霸凌或排擠」。

有人覺得這是個人選擇，老鳥不必好為人師，「不用特別去跟弟弟說什麼，人生很多事情就是要讓他自己承受過他才會懂，在不對的時間說給一個人聽他還是無法理解，無法接受」、「他或許是職場小白目，但說話做事沒有得罪人或是不禮貌吧？你例舉的瑣事，人家真的沒欠你，還要勞煩你這樣開導一番...沒有誰對誰錯，只是他的調調不適合你們的職場生態圈罷了」。

也有過來人分享經驗，「我也是這樣，我嘴不甜。以前主管也曾跟我說做人比做事重要，事後證明是真的，我工作能力強，但嘴不甜，還是無法晉升」、「我也覺得做人比做事重要，只是太過自己也會很累，要拿捏分寸，也不能讓別人覺得你是軟柿子」、「其實到最後，他就會發現⋯幾年職場歷練後就會變成當初自己年少時期最討厭的那種人」。

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