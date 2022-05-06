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私下創群組被主管發現 遭斥違反「職業倫理」勒令解散

聯合新聞網 / 綜合報導
網友私下創建沒有主管的群組，主管發現後大發雷霆。示意圖／Ingimage
網友私下創建沒有主管的群組，主管發現後大發雷霆。示意圖／Ingimage

工作上遇到奇怪要求，往往讓人有苦難言。一位網友在「爆廢公社二館」發文表示，最近因在沒有主管的群組團購滷味，被主管發現後居然被罵「違反職業論理」讓他相當無奈。

網友發文提到，之前因工作交接，創建一個沒有主管的群組，最近在此群組揪大家團購滷味，且沒有詢問主管，取貨時被撞見，惹得主管非常不高興，還說私下創建群組違反倫理，要求原PO將群組裡的人都踢掉，並要他以「群組太多」作為藉口，不能說是主管要求。原PO十分不解這樣的行為是否真違反職場倫理，還是單純長官管太多。

網友們留言表示，大家私下也都有很多群組，單純是主管「住海邊」，「主管也管太寬了吧」、「很簡單啊，把主管拉進那個群，然後再創一個群繼續團購不要跟他說」、「跟他說，你用哪條法律跟我說？」、「就當主管面前解散啊，然後仇恨轉移，跟被踢的人講都是主管要求的，再創一個拉大家進來，反而贏得人氣」。

另外有網友提出不同看法，也分析其他可能，「一定是你團購時沒有約主管，造成他沒有面子和沒吃到他愛吃的滷味，所以生氣氣」、「要看群組一開始是不是工作群組，如果是突然歪樓變團購群組本來就是觀感不佳，畢竟不是群組裡面所有人都想團購」、「上班時間做私事就不要被抓到啊」。

爆廢公社 團購

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