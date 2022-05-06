面試沒出現！求職者凌晨傳訊解釋 理由讓雇主無言：太奇葩

找工作的第一關就是面試，而面試的禁忌除了服儀不整、準備不周之外，遲到也讓人詬病，一名雇主在臉書發文抱怨求職者在約定的時間沒有出現，事後發訊息表示會晚到，沒想到到了打烊關門還是沒出現，直到半夜傳了訊息解釋，但理由卻讓雇主看了直搖頭。

原PO在「爆廢公社公開版」開頭就大罵「拜託一下…可以不要這麼有事嗎？」他說日前一名求職者早上9點多發訊息表示想約傍晚18:30面試，原PO也爽快地答應，但到了約定的時間人卻沒出現。到了晚上8點半，對方回覆會晚點到，但依舊沒有現身，直到打烊關門仍然沒看到人。

沒想到半夜將近1點半，原PO收到這名求職者的訊息，對方解釋「因為下雨的關係，導致過去已經關門了？今天晚上方便嗎？」短短幾句話讓原PO看了很無言，痛批「到底有什麼毛病？連通電話都不告知一下！板橋過來是有多遠？要5小時？還是一路颱風龍捲風山崩地裂？放鳥還說的好像是我關門沒等他一樣，現在外面求職者充斥著這種奇葩欸」。

貼文也讓眾人超傻眼，「連面試都會遲到，這種一律不錄用」、「不用來了啊，面試都這樣啦，工作不就天天遲到」、「這種不準時的通常直接不等了啊，就算來了條件好，光遲到這點直接不錄取」、「還好上班之前就發現了，不然等上班之後就有得你受了」、「連面試最基本的準時或提早都做不到了，別奢望他在工作態度與時間觀念會很好」、「難怪還在找工作」、「凌晨一點誰不關門」。