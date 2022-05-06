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面試怪問題連環發「一句話替自己打廣告」 他教怎麼回答有解

聯合新聞網 / 綜合報導
面試中常會碰到許多奇怪的問題。圖片來源／ingimage
面試中常會碰到許多奇怪的問題。圖片來源／ingimage

面試是新人想要進入職場的關卡之一，透過審問的過程，除了讓公司更瞭解新人之外，也是新人對公司建立印象的場合。近來日本媒體，就分享了一些面試常見的奇怪狀況。

日本專欄作家「戶井安娜（トイアンナ）」最近在媒體「PRESIDENT Online」上撰文，表示自己在學生時期為了謀職，曾經參與過70家以上的公司面試。然而有許多企業的面試環節，會問很多奇怪的問題。像是明明都已經到面試這關了，卻還問「為什麼要來我們公司？去其他公司不就好了」。

還有的面試官很愛問「為什麼要來我們這呢？如果想要做OO事的話，也可以去XX公司啊」、「你不是唸XX的嗎，為什麼要來到我們OO這裡工作」等等。安娜比喻，這種面試官就像是「情緒不穩的情人」一樣，一直纏著另一半問「你愛我嗎」、「你愛我什麼地方」、「你說我可愛，所以有更可愛的人出現，你就會移情別戀嗎」，讓人不知道該怎麼回答才好。

安娜另外還整理出面試常見的怪問題，包括「把自己比喻成動物的話會是哪隻」、「要是兩位上司出現不同命令時會怎麼做」、「覺得死掉前會想什麼」、「今天你是怎麼來面試的」、「講個笑話聽聽吧」、「用一句話替自己打廣告」、「你覺得自己有什麼能力是絕不輸人的」、「如果有一百萬元的話要做什麼」、「如果只能帶一個東西去無人島，你要帶什麼」等等。

安娜分析，如果被問到這些問題，首先要讓自己冷靜，整理過思緒後再回答。重點在於答案要有清晰邏輯，讓對方覺得可以接受。例如被問「一句話替自己打廣告」時，就可以說自己是「『大家的好朋友』，因為我這個人很好相處」或「『社交機器』，因為在什麼場合都能和人聊得來」，是應對這些怪問題的最佳解法。

日本 面試

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