外送員勞權缺保障 民眾黨籲立專法

「外送員因疫情負擔增加，但缺乏權益保障，政府應儘速制定專法！」民眾黨與外送工會5日召開記者會，呼籲政府調整外送員課稅標準，並制定專法明文化勞雇關係。新竹市外送產業工會理事文萬華指出，外送員與平台簽訂契約，遭隨意更改卻申訴無門，呼籲政府制定全國性專法，讓外送員有所適從。

檢討課稅標準

民眾黨立委賴香伶指出，國稅局與外送平台曾於去年承諾，由於外送員與平台屬於準雇傭關係，因此要將課稅標準改成一般勞工的「50」分類，但今年報稅時卻又發現平台還是以其他所得「92」與執行業務所得「9A」進行報稅，讓外送員平白又要多繳幾千到上萬不等的稅金。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪說，指揮中心說要成立「外送國家隊」，但目前仍不見蹤影，還要多課徵外送員1萬多元的稅。由於外送平台不斷更改合約，甚至浮報外送員薪水，已經讓外送員的薪資逐年下降，政府卻始終沒有保障外送員的權益，他希望政府制定專法，明定外送員最低薪資。

制定專法保障權益

「平台過度壓榨，才會讓外送員交通事故不斷！」民眾黨立委邱臣遠表示，外送員承攬、雇傭等關係不定，雖然勞動部勞檢後認定是雇傭，但始終缺乏法源依據，得以讓外送平台為所欲為。他呼籲政府儘速制定專法，並全國性統計外送人員的交通意外事件，讓社會更重視外送員的權益問題。

「外送員是完全不自由、高風險的行業！」新竹市外送產業工會理事文萬華坦言，特定平台根本不給外送員喘息空間，只要送完一單，系統馬上就再度派單，外送員在漫長工時中完全無法自主管理，法律關係不明確，自己根本不知道有什麼權利，要負什麼責任？

他認為外送員應該能不強迫上樓送餐、是否願意接受現金單的選擇，且外送支付費能夠綁電話費支付，減少外送員在疫情下的風險。最後，民眾黨與外送工會主張，國稅局應儘速要求平台調整課稅標準，政府應制定外送員專法，讓負擔因疫情加重的外送員有更多保障、也減少送餐時的事故風險。

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