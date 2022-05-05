頂大生快30歲月薪40K嘆「輸年薪百萬友」 網：靠經驗積累

不少家長認為成績才是讓孩子成功的必要條件，但只要擁有一技之長，畢業後的年薪可能比成績好的孩子還高。一名網友表示，朋友入學考試考不好，後來念了科大，沒想到他一畢業就找到月薪42K的工作，後來辭掉工作念研究所，畢業後的年薪破百萬，反觀，原po念頂大卻快要30歲，薪水才跨過40K，於是想問問網友們，「讀商科做什麼可以年薪破百萬？」。

一名網友在「Dcard」工作板發文，他的國中同學兼好友升高中時考不好，一路念高職、科大，當時考不好還被爸媽念很久，還常常拿原po跟他比較，沒想到他大學一畢業就找到42K的工作，雖然不是大公司，但保障年薪14個月，另外還有績效獎金，後來他看到有碩士學歷的同事薪水多了好幾千，於是決定邊工作邊補習。

原po好友工作兩年後就辭職念研究所，研究所畢業後，很快就錄取一家電子大廠，由於指導教授推薦，他的薪水比之前大跳級，現在月薪60K，加上加班費、年中、年終、績效等獎金，年薪破百萬。反觀，原po一路念明星高中、頂大，卻因為年商管，現在快30歲了薪水才剛跨過門檻40K，年終固定兩個月，從小到大補習、讀名校，出社會後卻慘輸，於是他好奇，「除了當醫生、科技業，做什麼可在30歲領百萬年薪？」。

網友紛紛列出年薪百萬的工作，「會計、保險、金融破百都不難吧」、「台政商管應該蠻容易，畢業就找到40k工作了」、「法官、律師也都破百啊，警察破百應該也不難」、「不一定要科技業，傳產都能百萬了」、「連作業員都可以年薪百萬了，但你要有新鮮的肝」、「台政商管碩士百萬不難吧，朋友都努力考研究所到畢業，又何必認為你的過往光輝應該領比他高的薪水」、「銀行早點考進去30（歲）可以破百」、「機師啊，起薪20萬」、「商管畢業可以選擇外派、跑船，年薪百萬不是夢」、「航運業，年薪也是百萬」。

有網友則建議，「天下沒有白吃的午餐，想要百萬年薪還是要靠經驗積累啦！」、「百萬年薪現在應該不難，但如果只靠工作的話偏難，多學點股票跟外幣等等，看準時間下單，我想百萬年薪不是夢」、「30歲年收入能破百的產業或是工作內容很多耶，重點是你適不適合這樣子的工作吧，可是有一點很確立的是，不適合自己的工作，即使可以高薪也撐不到破百萬的時候，適合自己的工作，即使晚一點破百你也願意堅持到破百那一刻，把自己放到對的位子，未來發展才會無限」。