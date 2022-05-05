放寬了！確診勞工居家照護期間 也可領勞保傷病給付

勞動部今宣布，確診嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的勞工保險被保險人，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所/防疫旅館或進行居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作之第4日起，皆可依勞工保險條例相關規定請領傷病給付，確保勞工給付權益。

勞保傷病給付請領金額以事故前6個月平均投保薪資的5成計算，以彌補因生病住院不能工作造成的薪資短少，但從住院第4天開始起算，給付到出院為止。

原本勞動部規定，勞保被保險人必須因染疫「住院」診療，或收治於「集中檢疫所」或「加強型防疫旅館」進行診療者才能申請傷病給付，輕症或無症狀居家照護者，因未住院或接受醫療行為，不具申請資格。

勞動部今表示，考量居家照護期間，依衛生福利部所發布的相關指引規範，亦有提供醫療服務及照護等措施，因此放寬解釋，如經確診，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館或進行居家照護期間，均可依照規定請領勞保傷病給付，讓勞工朋友能安心順利度過疫情。

據勞保局網站試算，以月投保薪資最高4萬5800元計算，第4天起居家照護一天可領763元、兩天1527元、三天2290元，以此遞增至解除隔離為止。