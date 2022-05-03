科技業爆肝？她曝這職位30K以上「閒到慌」 網羨：求引薦

在台灣，科技業普遍給人的印象是薪水很高，但工作時數太長，無法兼顧生活品質，有些人吃不消紛紛轉職。不過，有一名女網友透露自己在科技業行政職工作，並稱上班期間有時會閒到不知道要幹嘛，貼文一出，引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己因緣際會進入某家科技公司擔任廠商窗口，目前月薪大概3萬多，但不是底薪，公司會穩定調薪。話鋒一轉，原PO透露廠商窗口的「無聊程度」，她忙完必須處理的事務大概只要15分鐘，剩下的時間真的就空下來，「這種日子一週至少有三天，頂多月底可能會忙個1、2天」。

原PO接著說，偶爾真的很忙的時候，也只有4小時就能收工，連主管、同事也不會關注她，不過一旦有事情指派會要求當天完成，但這種情況很少見。原PO也強調，自己不是炫耀沒事幹，而是認為時間不可白白浪費，因此發文問網友，「上班很無聊可以做什麼？」

貼文一出，引發網友討論，許多人認真提供意見，「我上班事情做完都會開始看國考的書，也有同事在職考上國考」、「我都都看書，背單字之類的，然後莫名其妙考過日檢」、「看一下職涯發展吧，如果未來薪水會一直漲上去，就讀讀英文或是其他的外語，如果只會在三萬那邊飄，可以考慮一下要不要準備個國營或公職」。

但也有人直呼超羨慕，「貴公司還有相關職缺嗎？拜託通知我」、「怎麼默默很想流淚，很想要妳那個位子」、「求引薦」。有網友有類似經驗，「我的工作跟妳蠻像的，太無聊都不知道要幹嘛，覺得來混時間當薪水小偷的，雖然業績好偶爾可以到5萬多，沒業績就32000，覺得閒到沒事怪怪的」。