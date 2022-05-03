快訊

滿月男嬰疑遭連毆數拳、皮帶鞭打 法院裁定收押台南吸毒父

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層下令比照「館長案」偵辦

台南中崙工業區傍晚突停電 台電PO松鼠焦屍照證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技業爆肝？她曝這職位30K以上「閒到慌」 網羨：求引薦

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友自稱在科技業擔任廠商窗口，不過上班很無聊，有時不知道要幹嘛。示意圖／Ingimage
一名女網友自稱在科技業擔任廠商窗口，不過上班很無聊，有時不知道要幹嘛。示意圖／Ingimage

在台灣，科技業普遍給人的印象是薪水很高，但工作時數太長，無法兼顧生活品質，有些人吃不消紛紛轉職。不過，有一名女網友透露自己在科技業行政職工作，並稱上班期間有時會閒到不知道要幹嘛，貼文一出，引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己因緣際會進入某家科技公司擔任廠商窗口，目前月薪大概3萬多，但不是底薪，公司會穩定調薪。話鋒一轉，原PO透露廠商窗口的「無聊程度」，她忙完必須處理的事務大概只要15分鐘，剩下的時間真的就空下來，「這種日子一週至少有三天，頂多月底可能會忙個1、2天」。

原PO接著說，偶爾真的很忙的時候，也只有4小時就能收工，連主管、同事也不會關注她，不過一旦有事情指派會要求當天完成，但這種情況很少見。原PO也強調，自己不是炫耀沒事幹，而是認為時間不可白白浪費，因此發文問網友，「上班很無聊可以做什麼？」

貼文一出，引發網友討論，許多人認真提供意見，「我上班事情做完都會開始看國考的書，也有同事在職考上國考」、「我都都看書，背單字之類的，然後莫名其妙考過日檢」、「看一下職涯發展吧，如果未來薪水會一直漲上去，就讀讀英文或是其他的外語，如果只會在三萬那邊飄，可以考慮一下要不要準備個國營或公職」。

但也有人直呼超羨慕，「貴公司還有相關職缺嗎？拜託通知我」、「怎麼默默很想流淚，很想要妳那個位子」、「求引薦」。有網友有類似經驗，「我的工作跟妳蠻像的，太無聊都不知道要幹嘛，覺得來混時間當薪水小偷的，雖然業績好偶爾可以到5萬多，沒業績就32000，覺得閒到沒事怪怪的」。

薪水 Dcard

相關新聞

科技業爆肝？她曝這職位30K以上「閒到慌」 網羨：求引薦

在台灣，科技業普遍給人的印象是薪水很高，但工作時數太長，無法兼顧生活品質，有些人吃不消紛紛轉職。不過，有一名女網友透露自己在科技業行政職工作，並稱上班期間有時會閒到不知道要幹嘛，貼文一出，引發熱議...

職業不分貴賤？工程師男友媽嫌她任清潔員 網嘆：社會很現實

「想說職業不分貴賤」，日前有剛應徵上清潔員的女網友表示，男友媽媽知道她的工作後，認為她配不上擔任工程師的男友，因此極力反對兩人交往，讓她相當灰心。貼文一出，許多網友支持原PO，但也有人覺得要考量現實。

跟你想的不一樣！2000世代找工作偏好鐵飯碗

今年夏天，出生於西元2000年後的00世代將陸續成為職場生力軍，他們如何選擇工作？104人力銀行發布《00世代與你想的不...

不是金融證照最重要 搶進金融業竟是這張證明最吃香

日前有網友在社群論壇發問「為什麼科技業的前面幾間，員工薪資都是3-500萬元，反觀金融業才喊到200萬，我到底看錯什麼…...

竹科出走潮／助理工程師轉行當外送員 「工作自由」回不去了

餐飲外送平台迅速崛起，吸引許多人加入外送員行列，新竹外送圈這幾年吸引不少從竹科轉職或兼職的外送員，有助理工程師、作業員離職後跑外送，擺脫園區壓力的生活，也有利用做二休二的工作模式，休假積極兼差，感嘆新竹物價高，園區生活大不易。有老手外送員透露，接單報酬率砍半，加上外送員人數眾多，如今能月入10萬的外送員很少，要很拚才能賺到，在看似自由的工作模式中，透露為生活拚搏的無奈。

銀行工作兩年她想改做科技業業務 面試隔天就錄取怕跳進屎缺

職涯選擇不容易，一名在銀行金融業工作的28歲網友最近遇到轉職困境，她認為銀行業沒有前景，希望能在30歲前轉行做業務，但是錄取的公司沒有業績獎金，且面試隔天立刻錄取，讓她有點遲疑，然而她已與原公司提出離職，擔心留下工作會惹人非議。其他網友則鼓勵她「轉換跑道要趁早！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。