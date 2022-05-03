職業不分貴賤？工程師男友媽嫌她任清潔員 網嘆：社會很現實

「想說職業不分貴賤」，日前有剛應徵上清潔員的女網友表示，男友媽媽知道她的工作後，認為她配不上擔任工程師的男友，因此極力反對兩人交往，讓她相當灰心。貼文一出，許多網友支持原PO，但也有人覺得要考量現實。

原PO在爆廢公社發文表示，自己剛得到清潔員工作，卻被工程師男友的媽媽以職業階層不合為由，要求兩人分手，讓一直堅信職業不分貴賤的她受傷，因此想詢問眾人的意見。

有網友覺得行行出狀元，重要的是男友本身的態度，「清潔員怎麼了嗎？代表很能打掃也懂很多清潔的小秘訣，又勤勞，超棒的啊！」、「我朋友幫人清潔整理，幾年後還開了清潔公司」、「你也是環境維護工程師，有自信一點」、「看男人挺不挺妳了，如果他沒有在他媽媽那邊替妳說話，那也不用期望妳們兩個會有什麼幸福的未來」。

然而也人指出社會就是很現實，「雖然大家嘴上都說職業不分貴賤，但自己遇到的話未必會不介意」、「社會是很現實的，門當戶對才有未來好嗎」、「其實，在婚姻裡也是存在著工作社經地位的高低區別，若低於另一方容易被歧視」、「職業是不分貴賤啊，但門戶或層次要相當，不然相處起來久了不平衡也是辛苦」、「職業不分貴賤，但薪水有分高低」。