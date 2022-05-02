快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀行工作兩年她想改做科技業業務 面試隔天就錄取怕跳進屎缺

聯合新聞網 / 綜合報導
28歲女行員想轉行改做業務，卻遇到轉職困境。圖為上班族示意圖。報系資料照
28歲女行員想轉行改做業務，卻遇到轉職困境。圖為上班族示意圖。報系資料照

職涯選擇不容易，一名在銀行金融業工作的28歲網友最近遇到轉職困境，她認為銀行業沒有前景，希望能在30歲前轉行做業務，但是錄取的公司沒有業績獎金，且面試隔天立刻錄取，讓她有點遲疑，然而她已與原公司提出離職，擔心留下工作會惹人非議。其他網友則鼓勵她「轉換跑道要趁早！」

有網友在Dcard發文表示，她今年28歲在銀行金融業工作2年，但她認為這份工作沒有前景，想在30歲前轉職當業務，不過現在的工作沒有業績壓力，非常輕鬆，所以提離職要很大的勇氣，且她還被大力慰留，主管希望她留下，還說她今年會晉升等。

不過該網友表示，「這份工作我覺得早晚都要離職，而且工作上的不開心真的會讓我身心俱疲，主管同事相處喜歡開玩笑性的羞辱人，說實在常常讓我心裡不舒服，但工作跟外面的比起來相較真的是輕鬆」。

該網友上週開始面試，目前有一家她喜歡的公司，職缺是科技業業務，薪水算高，不過也沒有比金融業高很多，但因為她沒有業務經驗，只能依靠底薪、年終獎金等，沒有業績獎金。

該網友面試後隔天就錄取，如此快速讓她遲疑，擔心是一個「屎缺」，甚至到處求籤卜卦，結果都是要她不要去這間公司。她詢問現在到底是該離職並去科技公司、離職並拒絕科技公司繼續找、留在銀行業騎驢找馬，她也擔心，若留下肯定會被人說閒話，下次提離職又是一大考驗。

其他網友則表示，「業務做得好有前景，那做不好呢？」、「基本上看個性了，很會社交的人做業務真的很適合」、「我建議如果這間銀行覺得不好，跳別間銀行就好，業務除了很吃個性（口才什麼的），時間上也比較不固定」。

還有網友留言「本身在科技業做業務，個人覺得既然面試上薪資也不錯，那試試也無妨，就當作跳板先進去熟悉這個產業，這樣妳之後要換工作也有個方向」。

另有人建議「勇敢的離職吧！被挽留下來後一舉一動大家都注意著，沒辦法再輕易的請假面試，除非你就打算留著不換工作了 至於業務，不用急著答應，給自己一點時間多面試幾家，轉換跑道要趁早，因為年資要重頭來過」。

離職 Dcard 科技業 金融業

延伸閱讀

頂大網友相見歡竟成噩夢開端 半年後「1行為」嚇壞她：保護好個資

好市多又推超罪惡甜點！ 吃貨看了崩潰：跑10圈操場都不夠

台北7年級生曝「我確診了」 提出2點建議並列出5天病症

他在好市多「錢包放推車」老神在在 眾人狂喊：千萬別考驗人性

相關新聞

銀行工作兩年她想改做科技業業務 面試隔天就錄取怕跳進屎缺

職涯選擇不容易，一名在銀行金融業工作的28歲網友最近遇到轉職困境，她認為銀行業沒有前景，希望能在30歲前轉行做業務，但是錄取的公司沒有業績獎金，且面試隔天立刻錄取，讓她有點遲疑，然而她已與原公司提出離職，擔心留下工作會惹人非議。其他網友則鼓勵她「轉換跑道要趁早！」

看護沒保障 3萬移工寧當黑工

根據最新統計，全台行蹤不明移工有六萬人，外籍看護就占三萬人。民團認為，政府本該要承擔長照責任，卻變成雇主與移工自己喬，喬...

近千勞工聚凱道 提四大訴求

考量疫情，今年勞團五一活動改在凱道定點集會，近千人高喊「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」四大訴求，現場拉起「要加薪」大布...

外籍看護荒 長照加薪挖角大戰

外籍家庭看護原本就人力吃緊，現因疫情衝擊，更陷缺工荒。有看護移工甚至挑起雇主，在求職資訊載明「不照顧重症或失智」、「只陪...

提升勞參率 專家：就業補助先給45至65歲

中高齡及高齡者就業促進法上路一年多，但多數中高齡者仍感受職場歧視。一○四中高齡事業處資深副總經理吳麗雪說，中高齡就業的確...

高齡就業難 清一色保全、清潔員

「寄出的履歷都石沉大海，職場對年紀大的我們就是不友善…」六十七歲李阿姨，數年前從美國返台定居，想重回就業市場卻始終找不到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。