銀行工作兩年她想改做科技業業務 面試隔天就錄取怕跳進屎缺

職涯選擇不容易，一名在銀行金融業工作的28歲網友最近遇到轉職困境，她認為銀行業沒有前景，希望能在30歲前轉行做業務，但是錄取的公司沒有業績獎金，且面試隔天立刻錄取，讓她有點遲疑，然而她已與原公司提出離職，擔心留下工作會惹人非議。其他網友則鼓勵她「轉換跑道要趁早！」

有網友在Dcard發文表示，她今年28歲在銀行金融業工作2年，但她認為這份工作沒有前景，想在30歲前轉職當業務，不過現在的工作沒有業績壓力，非常輕鬆，所以提離職要很大的勇氣，且她還被大力慰留，主管希望她留下，還說她今年會晉升等。

不過該網友表示，「這份工作我覺得早晚都要離職，而且工作上的不開心真的會讓我身心俱疲，主管同事相處喜歡開玩笑性的羞辱人，說實在常常讓我心裡不舒服，但工作跟外面的比起來相較真的是輕鬆」。

該網友上週開始面試，目前有一家她喜歡的公司，職缺是科技業業務，薪水算高，不過也沒有比金融業高很多，但因為她沒有業務經驗，只能依靠底薪、年終獎金等，沒有業績獎金。

該網友面試後隔天就錄取，如此快速讓她遲疑，擔心是一個「屎缺」，甚至到處求籤卜卦，結果都是要她不要去這間公司。她詢問現在到底是該離職並去科技公司、離職並拒絕科技公司繼續找、留在銀行業騎驢找馬，她也擔心，若留下肯定會被人說閒話，下次提離職又是一大考驗。

其他網友則表示，「業務做得好有前景，那做不好呢？」、「基本上看個性了，很會社交的人做業務真的很適合」、「我建議如果這間銀行覺得不好，跳別間銀行就好，業務除了很吃個性（口才什麼的），時間上也比較不固定」。

還有網友留言「本身在科技業做業務，個人覺得既然面試上薪資也不錯，那試試也無妨，就當作跳板先進去熟悉這個產業，這樣妳之後要換工作也有個方向」。

另有人建議「勇敢的離職吧！被挽留下來後一舉一動大家都注意著，沒辦法再輕易的請假面試，除非你就打算留著不換工作了 至於業務，不用急著答應，給自己一點時間多面試幾家，轉換跑道要趁早，因為年資要重頭來過」。