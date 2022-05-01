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面試台積電被打槍！台大生嘆「愧對校名」 網見關鍵勸：回去重讀

聯合新聞網 / 綜合報導
一名台大碩士生PO文透露，去面試台積電卻被打槍，讓他崩潰直呼「是不是愧對校名」，掀起網友熱議。美聯社
一名台大碩士生PO文透露，去面試台積電卻被打槍，讓他崩潰直呼「是不是愧對校名」，掀起網友熱議。美聯社

素有「護國神山」之稱的台積電，優渥的薪資及福利令人稱羨，是不少人夢寐以求的工作機會。然而，就有一名台大碩士生PO文透露，近日去面試台積電卻被打槍，讓他崩潰直呼「是不是愧對校名」，掀起網友熱烈討論。

該名男網友在《Dcard發文表示，自己畢業於台大建築與城鄉研究所，日前到GG（台積電）和發哥（聯發科）面試，卻都被發無聲卡，「我當年也考不上電資，我還能去哪裡，碩班也沒學到什麼，我是不是愧對校名，現在的工作也很底層」，這讓原PO不禁大嘆「唉，台大面試都被打槍」。

貼文一出，隨即引發網友熱議，紛紛留言「連GG也沒有，那可能要先檢討自己」、「GG設備什麼系都可以啊」、「建築研究所是設計房子嗎？你那個感覺比工程師厲害吧」、「選這種科系投半導體？」、「以為台大就可以嗎」、「認真想問個，這個系出來可以做什麼呀」。

此外，還有網友建議，「回去重讀」、「認真回，再讀一個電資碩」、「如果那麼想進科技業，就去補個電資碩吧，認真」、「我補了電資碩（中字），今年拿到GG預聘供你參考」。

台大 台積電 面試 科系 Dcard

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