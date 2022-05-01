跨界轉職總覺得老本行「白費光陰、很心虛」？這樣做最傻

摘要 1.轉行、跨界、換跑道，進入新的領域時，我們容易因為新領域的知識不足，感到心虛，甚至將舊領域經驗當成一種負債。 2.跨界人才的價值，在於不同的背景、不同的觀點。舊領域的知識與思考方式是一種資產。 3.舉例來說，馬斯克把軟體開發思維，套用在傳統的汽車工業上。這樣做的風險很高，但成功往往就是來自於這樣與眾不同的選擇。

我大學唸的是土木系，研究所轉換跑道唸資工。剛入學時，適應上有很大的困難，也常因為缺乏資工背景而心虛。當時我常想，要是能跟大家一樣就好了。

有一次跟老師談話，他告訴我，別的領域經驗是很珍貴的資產，不是負債。我有點不懂。當時對我來說，我一心只想趕快成為真正的資工人，過去的那些經驗，怎麼會是資產呢？

老師跟我說，當同質性的人聚在一起，想法多半很相近，缺乏新的刺激。在這個環境下，最可能讓大家帶來啟發的人，反而是那個有著不同背景的人。他要我從那天開始，把過去的背景當成一種資產，過得更有自信一點。

舊領域的知識、思維，都是資產

後來，在一次學校專案的分組討論場合，我發現大家的想法和我很不同，我知道其中差異來自於我們的背景。當下我鼓起勇氣跟大家分享我的想法，獲得的回應出乎意料地好。老師是對的，當你相信過去的背景是資產，它就有派上用場的地方。

那次經驗後，我開始尋找這些資產可以被應用的地方。我發現可以應用的不只是過去所學專業，也包括了長期學習某個專業所產生的思維。當你的思考模式和別人不同時，很容易就可以提出和別人不同的看法，這些看法不一定比較好，但常能帶來啟發。

跨界人才的優勢

會議同理，大家背景相近，思考方式和講出來的話都很類似。這時，如果出現一個「局外人」，他說出的話往往最能帶來啟發。這也是為什麼很多人會覺得外部顧問或公司外部人士的意見，比內部意見更值得參考，因為這些人不屬於公司的同溫層。

慣性，很容易把我們帶到經驗與己相似的人群裡。唸完某個科系後，我們很容易就進入其他同系系友會選擇的公司或職業，大家有著共同語言、類似想法，這就是同溫層，個體之間缺少差異性。

另個截然不同的選項，是進入一個和你背景很不相似的地方，例如技術人才進入人文產業，或人文背景人才進入技術產業。你會發現，自己在這些人當中，也許缺少了一些背景，但卻能發揮與眾不同的價值，這就是跨界人才的養成。

離開同溫層是一種選擇

我們常看到有些人把一個領域的思維套用在另個領域，如馬斯克把軟體開發的思維套用在傳統的汽車工業上。這樣的思維，在汽車產業待一輩子的人，可能永遠無法參透。這樣做的風險很高，但成功也常是因為做了與眾不同的選擇。別人可能覺得你有點瘋狂，其實你只是把另個領域的邏輯套用在這個領域上。

想想你的專業，除了同溫層，還可以應用在哪些地方？它可能是一個你從沒想過的領域，一個本來看起來非常陌生的地方。成為跨界人才，也是你一個人生選項。

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