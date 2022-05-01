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台積電上班有多累？ 他貼出這數據引眾人超羨慕
台積電的高薪吸引不少人才，社會新鮮人也非常憧憬，不過有一名在台積電上班的男網友就表示他才上班五個月就瘦了快10公斤，網友看了紛紛表示，「薪水高就算了還賺到免費減肥課程，減肥課程也要價不菲」。
原PO在Dcard上以「台積電到底有多操」為題分享，他到台積電上班差不多五個月，體重就從原本92.4公斤掉到82.9公斤，「我也不知道怎麼形容，但數據會講話」。
網友紛紛留言，「我比較想看肝指數變化」、「男友還吵著要跳過去」、「趁機減肥感覺很讚」、「真。健身工廠」、「賺錢順便減肥」、「這是徵才廣告嗎？」、「你賺翻了啊，薪水高就算了還賺到免費減肥課程，減肥課程也要價不菲」、「傻孩子，真的工作操只會變胖而已」、「去美光胖了15公斤是正常的嗎？原本偏過輕」、「我男友去了一年怎麼都沒特別瘦，他的同事還一直發胖」、「我是上班之後胖了10公斤欸，一直在吃東西」、「可能因為分紅還沒進來」。
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