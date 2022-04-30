跳槽薪水多8千卻因「這點」猶豫 網見原因勸退：真的超重要

該如何選擇工作？不少人會選擇薪水高、發展性好的，距離遠近有時候也會列為考量。近日有一名網友面試後順利拿到offer，對方開了比現在月薪大概高5-8K的薪水，整體福利不錯，但有一個缺點是「感覺公司有點死氣沉沉而且沒有裝潢」，不知道「辦公室環境會是找工作時的考量之一嗎」，猶豫是否該跳槽，馬上引起網友熱議。

網友在Dcard以「辦公室工作環境重要嗎？」發文，他表示最近面試了一家公司，也順利拿到offer，對方開了一個月薪比現在高大概5-8K的薪水，整體福利不錯，但感覺公司有點死氣沉沉，網路上的評論也沒有太正面。他最在意的一點是，面試時發現公司是那種非常老舊的辦公室，有點雜亂也沒有什麼裝潢，內部燈光非常灰暗，廁所小小的，坐在馬桶上膝蓋還會頂到門，茶水間更是髒亂。

原po也說，之前跟現在的三份工作，辦公室都是有特別裝潢設計，也是在那種設施不錯，有管理的辦公大樓，他認為每天加班，至少看到辦公環境不錯，心情也會好一點，不過長輩都覺得為了這種小事，不選擇薪水好一點的工作「很草莓」，因此想問大家「辦公室環境會是找工作的考量之一嗎？」如果在薪水有成長的情況下，為了這種理由拒絕offer會很白癡嗎？

此文一出也馬上引起網友熱議，不少網友奉勸，「如果是不能居家上班的工作類型，辦公環境當然很重要啊，若是影響心情的話也會影響工作」、「很重要，至少你說的那環境，我不會去」、「當然重要啊，我面試的時候一定會試著看看辦公桌跟廁所環境，有些公司廁所還要自備衛生紙的感覺在員工福利上不會太大方（個人意見）」、「超級重要！ 設備可以老舊但是不能太髒亂，如果沒有維持一定程度的乾淨我受不了，太沉悶也不行」。

但也有人認為，「換工作，HR會拿現職待遇來算核薪天花板，月薪盡量要守住，你就忍個1~2年，再出去喊個海闊天空吧」、「我對辦公室環境是沒什麼差，所以我不會因為這樣離職。 不過上班賺錢很重要沒錯，身心健康也很重要喔！如果真的不喜歡不要勉強自己，這不是草莓啦」、「看你在意什麼啊，工作是你在做又不是別人在做」、「安靜很棒欸，上班都不太需要說話，有沒有裝潢我是還好，乾淨整潔就可以」。