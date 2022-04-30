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他問該為4萬薪水北漂嗎？ 網急勸：房租都不夠！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO有機會從高雄到台北工作，不過網友看到只有4萬元薪水紛紛勸阻他不要衝動。圖為示意圖。Ingimage
原PO有機會從高雄到台北工作，不過網友看到只有4萬元薪水紛紛勸阻他不要衝動。圖為示意圖。Ingimage

北部工作機會多、交通便捷，許多社會新鮮人希望往北部找工作，但第一份薪水是否能負擔昂貴的房租也是眾人考量的一大關鍵。一名男網友在「Dcard發文表示，自己是文組畢業，但在高雄遲遲找不到像樣的工作，薪資漲幅有限的狀況下，剛好有機會參與一家台北公司的面試，對方開出的薪水有機會來到4萬，故詢問網友們：「如果4萬元，值得北漂嗎？」引起眾人討論。

原PO表示，他從大學畢業已經一陣子，以前是文組相關科系，但在家鄉高雄一直找不到不錯的工作，目前的職位薪水3萬2，且能爭取的薪資漲幅有限，要領到4萬元薪水非常不容易，剛好有朋友介紹了一家台北的公司面試行政職位，薪水有機會來到4萬元，因此讓原PO有些心動，但他也擔心，4萬元的薪水是否值得他北漂生活。

許多人認為北部物價貴，要考量清楚，「8千租房子都不夠了哦」、「差價要大於房租跟物價，然後如果你家裡有房會留給你，那就別北漂了，漂30年都沒一棟房子」、「除非你家境優渥，或是有其他副業，不然十分不建議，4萬在台北會餓死」、「不要，而且行政職本來就沒什麼提升空間，8000不要說房租，日常消費扣掉就沒剩多少了」、「考慮一下房租跟交通費吧，多的那8千只是讓你跟別人比薪水時，會爽一點，但你自助餐還是不敢拿魚的」。

也有人建議原PO，「如果來台北未來薪資能再往上，再來」、「至少5萬才有生活品質」、「我不到4萬也在台北哈哈哈，的確就是能存的不多啦，看個人考量，我自己還是覺得在台北過的蠻開心的，8000以下的可以考慮去新北找合租，實際上蠻多的」、「看個人未來想要什麼，像我自己不想買房、也不需要車、更不想結婚生子，我即使28000也能在台北活啊」。

薪水 Dcard

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