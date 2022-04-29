快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

影／勞動使我們榮耀 勞動部影片「阿紡洗衣店」催淚

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春（右）與金曲歌王許富凱，一起宣傳勞動節影片「阿紡洗衣店」。記者葉冠妤／攝影
勞動部長許銘春（右）與金曲歌王許富凱，一起宣傳勞動節影片「阿紡洗衣店」。記者葉冠妤／攝影

五一勞動節前夕，勞動部推出2022勞動節影片「阿紡洗衣店」，由知名導演羅景壬執導、小說家洪茲盈創作，金曲歌王許富凱演唱影片主題曲「百樣人」，透過洗衣店父女，刻畫勞工的日常辛勞，以及勞動者的尊嚴與榮耀。

勞動部長許銘春表示，「阿紡洗衣店」以洗衣店工作者的工作環境為場景，透過洗衣店父女的親情羈絆，刻畫勞工日常工作的辛勞，以及為生活堅持的心情。來自各行各業的顧客衣服，在洗衣機、烘衣機中不停地「紡」，象徵百工生活雖起伏波折，卻能周而復始地運轉，這也是我們社會運轉向前的基礎。

許富凱說，從小爸爸就告訴他，任何階層的人都要給予尊敬、尊重，因為沒有他們，就不會有現在的社會，就像沒有清潔工人，就不會有乾淨的街道，他很榮幸能為所有的勞工獻唱。

羅景壬也透過影片解說拍攝概念。他說，勞動節不該只是歌頌勞動，勞工朋友都很清楚，勞動有時候真的很辛苦，但我們也要驕傲地認識到，勞動使我們感到很榮耀，因為我們透過勞動養家餬口、照顧自己、孩子、爸媽與毛小孩，實現夢想、理想，因此在勞動當中，我們是有尊嚴的勞動者，既承擔勞動的辛苦，也接受勞動的榮耀，這隻影片呈現的一種勞動的樣貌，無論是白領或藍領，當穿上各式各樣的工作服，才成為一個的勞動者。

勞動部說，影片主題曲是由創作出許多膾炙人口歌曲的羅恩妮及謝銘祐編曲作詞，由許富凱唱出勞工朋友的心情，並以「我無較懸 ，你嘛無影較低，辛苦的百樣人，聽講攏食仝一樣米」，表達對百工百業無條件地相挺。

勞動部今公開2022勞動節影片「阿紡洗衣店」，由金曲歌王許富凱獻唱主題曲百樣人，全國性工會理事長們、中國民國洗染業工會全國聯合會理事長今一起出席首映記者會。記者葉冠妤／攝影
勞動部今公開2022勞動節影片「阿紡洗衣店」，由金曲歌王許富凱獻唱主題曲百樣人，全國性工會理事長們、中國民國洗染業工會全國聯合會理事長今一起出席首映記者會。記者葉冠妤／攝影

勞動部 勞動節

延伸閱讀

重複領取紓困補貼 逾6千人遭勞動部追討1萬元

曾莞婷炫腹、小樂新髮型現身「看時裝佐夕陽」 Daniel Wong高爾夫球場辦秋冬大秀

「金曲歌王」許富凱自認最懂婆媽心！力薦CITIZEN櫻吹雪表款秀孝心

550台無人機表演 南鯤鯓代天府建廟360年活動周六登場

相關新聞

全台外送員超過10萬人 高喊訂定外送業專法保障權益

非典型勞動者快速增加，民進黨立委范雲今舉行記者會指出，據統計，零工經濟工作者如美食外送員，全台已超過10萬人，但現行勞動...

台星巴克強力徵才！開出700名職缺 面試就招待本日咖啡

咖啡連鎖龍頭台灣星巴克，持續看好咖啡市場發展，並於各地開展特色門市，帶動當地人力需求的星巴克，今（29）宣布將於5月14...

影／勞動使我們榮耀 勞動部影片「阿紡洗衣店」催淚

五一勞動節前夕，勞動部推出2022勞動節影片「阿紡洗衣店」，由知名導演羅景壬執導、小說家洪茲盈創作，金曲歌王許富凱演唱影...

勞動節前夕 勞工幸福指數四年來首跌 最盼健康及加薪

「五一」勞動節即將來臨，yes123求職網「勞動節願望與職場幸福指數調查」顯示，請勞工衡量事業帶來的「有形財富」，以及親...

上班族平均總財富36萬元 27.6%「負債大於資產」

yes123求職網「勞動節願望與職場幸福指數調查」顯示，上班族衡量每天「實際投入」工作時間平均達9.3小時，自認日工時「...

中斷連四升！職場幸福指數掉到只剩62分

yes123求職網今（29）日公布「勞動節願望與職場幸福指數調查」，結果顯示，平均落在61.6分，雖然算是有及格，但略低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。