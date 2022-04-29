影／勞動使我們榮耀 勞動部影片「阿紡洗衣店」催淚

五一勞動節前夕，勞動部推出2022勞動節影片「阿紡洗衣店」，由知名導演羅景壬執導、小說家洪茲盈創作，金曲歌王許富凱演唱影片主題曲「百樣人」，透過洗衣店父女，刻畫勞工的日常辛勞，以及勞動者的尊嚴與榮耀。

勞動部長許銘春表示，「阿紡洗衣店」以洗衣店工作者的工作環境為場景，透過洗衣店父女的親情羈絆，刻畫勞工日常工作的辛勞，以及為生活堅持的心情。來自各行各業的顧客衣服，在洗衣機、烘衣機中不停地「紡」，象徵百工生活雖起伏波折，卻能周而復始地運轉，這也是我們社會運轉向前的基礎。

許富凱說，從小爸爸就告訴他，任何階層的人都要給予尊敬、尊重，因為沒有他們，就不會有現在的社會，就像沒有清潔工人，就不會有乾淨的街道，他很榮幸能為所有的勞工獻唱。

羅景壬也透過影片解說拍攝概念。他說，勞動節不該只是歌頌勞動，勞工朋友都很清楚，勞動有時候真的很辛苦，但我們也要驕傲地認識到，勞動使我們感到很榮耀，因為我們透過勞動養家餬口、照顧自己、孩子、爸媽與毛小孩，實現夢想、理想，因此在勞動當中，我們是有尊嚴的勞動者，既承擔勞動的辛苦，也接受勞動的榮耀，這隻影片呈現的一種勞動的樣貌，無論是白領或藍領，當穿上各式各樣的工作服，才成為一個的勞動者。

勞動部說，影片主題曲是由創作出許多膾炙人口歌曲的羅恩妮及謝銘祐編曲作詞，由許富凱唱出勞工朋友的心情，並以「我無較懸 ，你嘛無影較低，辛苦的百樣人，聽講攏食仝一樣米」，表達對百工百業無條件地相挺。