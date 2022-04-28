職災保險法5月上路 擴大納保範圍30萬人受益

「勞工職業災害保險及保護法」5月1日上路施行，勞動部今天到行政院會報告「勞工職業災害保險及保護法上路整備情形」，勞動部表示，災保法將擴大納保範圍、提升給付保障，登記有案單位勞工、家事移工強制納保，受益勞工可達30萬人。此外，月投保薪資上限從勞保4萬5800元提高到7萬2800元，下限訂與基本工資相同。

勞動部表示，新法為從各面向增進職業災害勞工及其家屬權益，除擴大納保範圍外，並提供多元加保管道，讓工作者皆有管道獲得職業災害保險保障；提高投保薪資上下限，大幅提升保險給付內容及水準，包含傷病給付前2個月平均月投保薪資100%發給，失能、遺屬年金按平均月投保薪資一定比率計算，以強化對於新進或年資較短勞工及其家屬之生活保障，雇主亦可有效分攤職業災害補償責任。

勞動部勞動保險司長陳美女說明，勞動部去年起制定災保法，建構預防、補償及重建完善體系，專法效益四大面向包含擴大納保範圍、提升給付保障、整合預防重建、提供津貼補助。

陳美女說明，擴大納保範圍方面，登記有案的登記單位，4人以下單位都強制納保，取得聘僱許可的家事移工也是，得透過網站或全台6000個便利超商簡便加保，受益勞工可達30萬人。

提升給付保障方面，職災保險下限由11000元拉高到基本工資，上限月投保薪資上限從勞保4萬5800元提高到7萬2800元，可提高職業災害勞工、家屬給付權益。同時提高給付標準，傷病給付從70％、第二年50％，提高到前兩月的100％，剩下兩年都是70％，年金都採一定比例發給新進員工、年資短的員工，可讓雇主合理分攤。

另也將挹注經費成立專責法人統籌，有效連結前端預防、後端重建。勞動部已完成發布25項子法及法規命令，將對20萬個微型企業、家事移工雇主，進行崔保輔導作業，職災預防及重建中心也將在5月1日營運。

勞動部表示，從災前預防到災後重建，讓第一線勞工朋友都能獲得周全的工作安全保障，是我國職業災害保障制度的里程碑。