面試薪水期望35k被主管恥笑 苦主揭「慘痛經驗」：很多都這樣

面試時，除了自我介紹及敘述未來願景外，最後也可能會被問到「期望薪資」的部分。有一位網友講述自己最近面試完一個工作，期望薪資寫35K，卻被面試主管當場恥笑，讓他相當傻眼「明明是職缺上開35-38K，我不知道我填這數字哪裡有問題？」，引起網友熱議。

一名網友在Dcard發文說，剛剛面試完一個工作，從一開始就覺得面試主管的口氣不太好，之後他看到原po上份在中南部工作的薪資說，「啊你以前只有領28K？」，接著又說「你現在期望薪資想領35K？」，讓原po當場傻眼，他解釋職缺上就是開35K-38K「我不知道我填這個數字哪裡有問題？」。

面試主管這時候趕緊解釋「沒有啦我只是覺得很有趣很好笑，你不要介意」，接著又說到「你完全沒有這份工作的相關經歷？那你還投專員」，原po則回應「昨天投履歷的時候只有看到專員」，面試主管又回「我們有開助理阿你沒有看到喔？啊沒有經歷還投專員？」。

原po覺得莫名其妙，因為職缺上並沒有寫上要有相關經驗才能投，上面只有說工作年資3年以上，而且投履歷的時候，也被請來面試，認為不是就表示覺得可以才會請他來，結果事後才被檢討說自不量力，「於是我結束了人生中最荒謬的一次面試」。

不少網友看完貼文紛紛回應，「自己職缺薪資開那樣然後不能寫那樣？開好看的哦…聽到這種話真的傻眼，還浪費自己的時間」、「真的很荒謬，有些公司總是擺出一副高高在上的樣子，自以為只有他們能挑員工的姿態，但我們也是會挑選公司的好嗎！」、「很想跟那位主管說：請問您有看過我的履歷嗎？請問您有看過自己公司開的職缺嗎？請問貴公司覺得我不適合這份職務為何請我來面試？」。

貼文也釣出一堆有類似經驗的苦主，「我曾經有過自己邀請我去面試，面試後一直批評我的作品，說我可能達不到他們的標準，用最低薪資先」、「跟我之前應徵好像，到現場才跟我說要有經驗之類的話，職缺上面也寫說無經驗可」、「這兩天面試一家公司，104上寫28k以上，我期望薪資填29k，結果對方說因為我之前沒相關經驗，所以27k…有夠無言」、「我也有被嘲諷過，當初上一個工作領32K，所以履歷上寫待遇32以上，有個人資還打來說你履歷那麼難看，憑什麼要求那麼高的薪水」。