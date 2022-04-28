快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工作傳訊「1開頭」直接大踩雷 主管搖頭：超沒水準禮貌

聯合新聞網 / 綜合報導
年輕人發訊息直接稱呼主管「你」，讓他感到相當沒禮貌。 圖／ingimage
年輕人發訊息直接稱呼主管「你」，讓他感到相當沒禮貌。 圖／ingimage

職場工作時，除了須具備工作能力外，和人的應對也千萬不能馬虎。近日有一名主管分享自己的經驗，他表示下屬每次傳訊息時，開頭就直接踩到他的地雷，讓他直呼「現在年輕人都這麼沒水準和禮貌嗎？」。

網友25日在臉書「靠北員工」發文說道，一名下屬每次發訊息的時候，一開頭就是「你…」，他認為不用老派，發訊息可以不用您來您去，但開頭把名字打上去很困難嗎？誰跟你平起平坐？我不是你朋友，氣得直呼「現在年輕人都這麼沒水準和禮貌嗎？」。

此文一出也引起網友熱議，有不少人感慨認同「我遇過已讀不回，然後都說我很忙，下班還要做手工…後來只好讓他好好專心做手工了」、「年輕人真的毫無這些sense」、「我記得我國小老師有教耶，比你年長的要用您…我老了」、「大部分電話禮儀更差」。

也有人分享自己經歷，「我遇過員工每次找我賴訊息都是直接說哈囉！以下敘述事情…我都想說到底怎麼樣的溝通方法可以連稱謂與主詞都沒有，直接用哈嘍當代名詞？我後來都習慣了，突然遇到懂禮貌的還會感動，這明明是應該的呀！」。

職場

延伸閱讀

生病老人、7歲童當志工？上海爆偽造服務騙補貼

他拋問「年輕人只愛買新房？」 內行人揭3關鍵反駁

賴清德到高雄大學演講 播了這個樂團的歌

他不解浪漫告白「我養妳」成女生地雷？ 網友教「換句說法」更有愛

相關新聞

面試薪水期望35k被主管恥笑 苦主揭「慘痛經驗」：很多都這樣

面試時，除了自我介紹及敘述未來願景外，最後也可能會被問到「期望薪資」的部分。有一位網友講述自己最近面試完一個工作，期望薪資寫35K，卻被面試主管當場恥笑，讓他相當傻眼「明明是職缺上開35-38K，我不知道我填這數字哪裡有問題？」，引起網友熱議。

職災保險法5月上路 擴大納保範圍30萬人受益

「勞工職業災害保險及保護法」5月1日上路施行，勞動部今天到行政院會報告「勞工職業災害保險及保護法上路整備情形」，勞動部表...

缺工問題難解 逾半服務業靠加薪留才、平均漲幅7.83%

大缺工潮席捲全台各產業，不僅科技業缺工問題嚴重，根據服務業專屬求職平台「518熊班」今（28）日公布的最新調查發現，超過...

工作傳訊「1開頭」直接大踩雷 主管搖頭：超沒水準禮貌

在職場工作時，除了須具備工作能力外，和人的應對也千萬不能馬虎。近日有一名主管分享自己的經驗，他表示下屬每次傳訊息時，開頭就直接踩到他的地雷，讓他直呼「現在年輕人都這麼沒水準和禮貌嗎？」。

繪本勾人 勞動教育不只說說 外送哥也來軋一腳

勞動教育向下扎根！勞動部近年為培養學生勞動意識，透過製作具勞動意識的兒童繪本、劇團巡演、勞動桌遊、全國辯論比賽等，讓不同年齡層的學生更靠近生硬艱澀的勞動法規。其中，針對國小學童，先前已陸續出版「原來我很重要」、「小獺的冒險日記」繪本，第三本繪本則預計在七月底問世，要讓小朋友了解工作對於個人、家庭、社會的意義。

台南職災少 但失能率、嚴重度偏高

51勞動節將屆，台南市議員蔡旺詮昨天在議會質詢指出，台南職災的失能傷害次數雖少，但失能頻率與嚴重程度卻高，在6都僅次台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。