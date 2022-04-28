工作傳訊「1開頭」直接大踩雷 主管搖頭：超沒水準禮貌

在職場工作時，除了須具備工作能力外，和人的應對也千萬不能馬虎。近日有一名主管分享自己的經驗，他表示下屬每次傳訊息時，開頭就直接踩到他的地雷，讓他直呼「現在年輕人都這麼沒水準和禮貌嗎？」。

網友25日在臉書「靠北員工」發文說道，一名下屬每次發訊息的時候，一開頭就是「你…」，他認為不用老派，發訊息可以不用您來您去，但開頭把名字打上去很困難嗎？誰跟你平起平坐？我不是你朋友，氣得直呼「現在年輕人都這麼沒水準和禮貌嗎？」。

此文一出也引起網友熱議，有不少人感慨認同「我遇過已讀不回，然後都說我很忙，下班還要做手工…後來只好讓他好好專心做手工了」、「年輕人真的毫無這些sense」、「我記得我國小老師有教耶，比你年長的要用您…我老了」、「大部分電話禮儀更差」。

也有人分享自己經歷，「我遇過員工每次找我賴訊息都是直接說哈囉！以下敘述事情…我都想說到底怎麼樣的溝通方法可以連稱謂與主詞都沒有，直接用哈嘍當代名詞？我後來都習慣了，突然遇到懂禮貌的還會感動，這明明是應該的呀！」。