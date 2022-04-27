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越籍移工TO VAN HOC獲全國模範勞工 最想帶妻小定居台灣

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院院長蘇貞昌（前排中）及勞動部部長許銘春（前排左）今天出席五一勞動節全國模範勞工表揚典禮，並與獲獎勞工合影。記者曾原信／攝影
行政院院長蘇貞昌（前排中）及勞動部部長許銘春（前排左）今天出席五一勞動節全國模範勞工表揚典禮，並與獲獎勞工合影。記者曾原信／攝影

勞動部今舉行「111年全國模範勞工表揚典禮」，今年56位模範勞工來自傳統製造業、高科技、醫療、民生服務、按摩師傅等各行各業。其中，來台13年的越南籍移工TO VAN HOC（蘇文學），苦學中文，並考取英國Ｑuartis頒發的耐火泥安裝證照，從什麼都聽不懂的菜鳥，一路升職到工廠副組長，如今，他最期待的適用「移工留才久用」方案，帶著妻小一家在台灣定居。

56位全國模範勞工包括服務於長庚醫院的馮葶憶，在COVID-19疫情嚴峻期間，主動擔任重症病人收治專區護理長，協助成立重症專責防疫病房;致力推廣優質健康飲食觀念的料理職人蔡裕峰，從事廚師工作40餘年，曾勇奪世界廚王爭霸賽最高榮譽「金廚獎」;會務人員陳金鳳，20多年來協助馬祖離島勞工解決勞資爭議及爭取權益等。

移工組獲獎的TO VAN HOC，從對專業技術一無所知，連中文也聽不懂的菜鳥外國人，一路苦學中文、鑽研技能，為了爭取更高的職位，更苦讀兩個月考取英國Ｑuartis頒發的耐火泥安裝證照，TO VAN HOC如今已是高級技術員，更是副組長，薪水上看4萬多元。

TO VAN HOC回想，當年初來乍到，因不諳中文，向師傅學習的時候常感到挫折，為了趕緊增強技能，他在現場抄筆記，晚上回宿舍複習，閒暇之餘也會看新聞台、電影台練中文，一年多後，操作技術已進入佳境，中文也進步神速，兩年多後更可以帶領新進員工。

TO VAN HOC說，這次獲選模範勞工，他跟家人都很高興，現在他期待的是「移工留才久用」方案上路後，他就可以把越南的妻小接來台灣定居，「台灣就是我第二個家」。

另一名獲獎者，台南市總工會常務理事、服飾設計職業工會理事長李仁耀，在COVID-19爆發初期，憂心弱勢民眾搶不到口罩，特地號召老師、志工一起製作400多個布口罩，他說，當時製作多種不同形式的口罩，尤其是聽障者戴上口罩就無法讀取唇語，因此開發中空透明的口罩，捐贈給台南市政府，請市府發送給需要的人。

李仁耀說，工會導入勞動部人才發展品質管理系統(TTQS)，協助勞工提升服飾設計業的職能、考專業證照、出國競賽，更熱衷投入公益，除了在前年製作布口罩，平常也跟修繕團隊合作，提供弱勢家庭家裡所需的布料，幫忙製作窗簾等。

勞動部部長許銘春致詞時表示，因為有這群勞工在各自專業領域中奉獻心力，才能造就眾人福祉，讓社會持續推進，勞動部除將持續推動職能基準及技能檢定，育嬰留職停薪津貼、陪產檢及陪產假也是建立尊嚴勞動環境願景的具體實踐，即將在5月1日上路的「勞工職業災害保險及保護法」，也讓勞工權益保障更進一步。

長庚醫院護理長馮葶憶，在COVID-19疫情嚴峻期間，主動擔任重症病人收治專區護理長，協助成立重症專責防疫病房，獲選110年全國模範勞工。記者曾原信/攝影
長庚醫院護理長馮葶憶，在COVID-19疫情嚴峻期間，主動擔任重症病人收治專區護理長，協助成立重症專責防疫病房，獲選110年全國模範勞工。記者曾原信/攝影
台南市總工會常務理事、服飾設計職業工會理事長李仁耀，在疫情爆發初期號召志工製作布口罩分送給弱勢使用，獲選110年全國模範勞工。記者曾原信／攝影
台南市總工會常務理事、服飾設計職業工會理事長李仁耀，在疫情爆發初期號召志工製作布口罩分送給弱勢使用，獲選110年全國模範勞工。記者曾原信／攝影
來台13年的越南籍移工TO VAN HOC（蘇文學），苦學中文、考取英國Ｑuartis頒發的耐火泥安裝證照，一路升職工廠的副組長，獲選110年全國模範勞工。記者曾原信／攝影
來台13年的越南籍移工TO VAN HOC（蘇文學），苦學中文、考取英國Ｑuartis頒發的耐火泥安裝證照，一路升職工廠的副組長，獲選110年全國模範勞工。記者曾原信／攝影

口罩 勞動部 移工

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